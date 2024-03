Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Voldtektsutvalget er bekymret over økte voldtektstall, og mener situasjonen er alvorlig.

Utvalget la fram en ny rapport fredag der de foreslår 33 tiltak for å forebygge og bekjempe voldtekt.

Unge trenger bedre opplæring om grenser og pornoens innflytelse, mener elever.

Voldtekt er et mannsproblem, ifølge Ole Henrik Augestad, leder av voldtektsutvalget.

Overgrepsmottak over hele landet opplever en økning i voldtektsofre.

Mange unge er usikre på hva som definerer en voldtekt, og spørretjenesten ung.no mottar regelmessig spørsmål om dette.

– Når man ikke får et nei, tror man at det er et ja. Man tar stillhet som et samtykke, sier Meron Daniel (17).

Elevene som NRK møter på Porsgrunn videregående skole, tror unge må lære mer om grenser.

Hva som er ja til sex og hva som betyr nei.

– Jeg tror gutter ikke alltid tar det som et nei hvis man prøver å dytte vekk, sier Sander Stoa Vådal (18).

– Selv om du ikke får et nei, er ikke alt annet et ja, sier Sander Stoa Vådal og Iben Nicoline Carlheim-Leerstang. Foto: SIW BORGEN / NRK

Ungdommene tror også porno har en del av skylda.

– Det skaper en forventning om at jenter er med på alt. Som å bli slått, og så skal du lissom like det, sier Kari Berge (17).

– Man kan få seg et lite sjokk hvis man forventer at det er sånn det skal være, sier Sander.

Et mannsproblem

Fredag la voldtektsutvalget fram en ny rapport der de foreslår 33 tiltak for å forebygge og bekjempe voldtekt.

Ole Henrik Augestad, som leder utvalget, mener voldtektssituasjonen i Norge er alvorlig fordi det er så høye tall.

Én av fem jenter og kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst en gang i livet, viste tall i fjor fra NKVTS.

– For de fleste innebærer en voldtekt en stor psykisk belastning. Det er en stor helseutfordring, sier Ole Henrik Augestad, leder for voldtektsutvalget. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Det er både en økning i overgrep og en manglende sterk satsing mot dette, mener utvalget.

– Jeg er bekymret for hva dette betyr for både oppvekstmiljøet, for barn og unge, og også for unge jenters og unge kvinners frihet i samfunnet, sier Augestad.

Voldtekt er et mannsproblem, påpeker Augestad.

– Menn er utøvere, de utsatte er jenter og kvinner. Det viser det store bildet, sier han.

Når det gjelder porno, kan ikke forskning slå fast at det er en tydelig sammenheng mellom bruk og seksuell vold, påpeker voldtektsutvalget.

Men de er bekymret for at porno påvirker unge med negative holdninger til kvinner og voldelige elementer.

Holdninger til kvinner og til porno bør i langt større grad bli et tema i seksualundervisningen, mener utvalget.

Spør om det var voldtekt

Spørretjenesten ung.no merker også at flere unge er påvirket av porno, enten fordi de spør om sex eller overgrep.

SKJERMDUMP MED TILLATELSE FRA UNG.NO

Mange spør om det de opplevde var voldtekt, forteller sexolog ved spørretjenesten ung.no, Tone Bjørnson Aanderaa.

– Vi opplever regelmessig spørsmål fra ungdom om dette. De er usikre på hvor grensen går og om det var et overgrep, sier hun.

Det kan være fordi de var beruset, eller fordi de går i frys og blir handlingslammet.

– Man kan kjenne på et ubehag og skyld fordi man ikke sa ifra, sier hun.

Deres råd er å sjekke ut om den andre vil underveis, at man alltid kan ombestemme seg, og at det er viktig å snakke med en voksen.

Tone Bjørnson Aanderaa, sexolog ved Ung.no.

Økning ved overgrepsmottak

Overgrepsmottak over hele landet opplever også økning i voldtektsofre.

Overgrepsmottaket i Telemark har aldri tatt imot flere enn de gjorde i fjor.

Økningen var på 20 prosent fra 2019, forteller koordinator og sykepleier ved overgrepsmottaket, Cecilie Nedberg Hansen.

– Det var et rekordår i fjor, og det var en større andel unge jenter, sier Hansen.

– En del unge tror at hvis de kommer hit, så ringer vi politiet, men vi har taushetsplikt, sier Cecilie Nedberg Hansen Foto: ROBERT HANSEN / NRK

Det kan også være fordi tilbudet er blitt mer kjent, forteller hun.

– Vi vet at jo tidligere du får hjelp, jo lettere er det for dem som er utsatt for det, sier hun.

Elevene i Porsgrunn mener det er viktig å lære at sex ikke er som porno, og hvor grensene går.

– Vi må lære ganske tidlig at det er klare grenser for hva som er ja. Selv om du ikke får et nei, er ikke alt annet et ja, sier Sander.