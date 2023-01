Vil ikke at Lillian Elise skal få amme i bystyresalen

Lillian Elise Esborg Bergane venter barn nummer to i mai.

Ved siden av full jobb er hun gruppeleder i Porsgrunn Arbeiderparti, sitter i bystyret og har også flere andre politiske verv i Porsgrunn kommune.

Etter fødselen er hun tydelig på at hun vil raskt tilbake til politikken.

Det gjelder også de politiske møtene.

– Dersom det er behov, må jeg kunne ta en ammepause eller eventuelt gjøre det i møtet, mener Bergane.

Saken var først omtalt i Porsgrunns Dagblad.

Mener mange vil miste konsentrasjonen

I bystyret sitter også uavhengig representant Gunnar West Sørlie, som til høsten stiller til valg for Industri- og næringspartiet.

Han reagerer på Berganes planer.

Sørlie mener spedbarn ikke kan være i bystyresalen. Det vil forstyrre, ifølge han.

– Jeg vil jo tro at hvis man plutselig tar frem det som man må bruke for at barnet skal få litt melk, så er det temmelig distraherende for en del mennesker.

Gunnar West Sørlie ved Porsgrunn bystyresal. Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Bør ta permisjon

Sørlie mener Bergane må finne andre løsninger.

– Det må gå an å pumpe ut noe melk, slik at mannen som sitter hjemme kan gi den ungen noe melk.

Aller helst mener han at folk i Berganes situasjon bør ta en pause. De må velge hva de vil prioritere, ifølge Sørlie.

– Det vil bli ille hvis man skal sitte 49 stykker og hun skal foreta amming i bystyret, sier Gunnar West Sørlie. Foto: Porsgrunn kommune

– Men man må vel kunne tåle litt amming slik at unge kvinner kan være politisk aktive?

– De kan jo være politisk aktive selv om de tar noen måneders permisjon.

Bekymret for rekruttering til politikken

Lillian Elise Esborg Bergane synes det er trist at en sak som dette drøftes i 2023.

– Dette skulle vært uproblematisk, sier hun.

For to år siden var Bergane helsepolitisk rådgiver for Aps stortingsgruppe og drev valgkamp.

– Da hadde jeg også sønnen min med i noen møter. Jeg hadde med mannen min eller mamma, som hadde ansvaret for sønnen min og som kom med han når han behøvde mat. Det gikk kjempefint.

Tilbakemeldingene den gang var kun positive, forteller Ap-politikeren.

– De synes det var fint å se at man kunne kombinere det.

Lillian Elise Esborg Bergane håper hun kan fortsette i politikken etter fødselen, slik hun gjorde med eldstemann. Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Forstår du at enkelte kan bli forstyrret og føle seg støtt hvis du ammer under møtene?

– Jeg kan faktisk ikke helt forstå det. Jeg skal ikke ha med barnet alene. Jeg har med noen til å passe på barnet, som kommer med barnet når det er behov for ammepauser.

Bergane er redd for hva debatten gjør med rekrutteringen av yngre til politikken.

Hun sier det allerede er for få politikere i aldersgruppen 25-45 år.

– Jeg er absolutt redd for hva disse tilbakemeldingene vil gjøre med rekrutteringen av spesielt yngre kvinner i lokalpolitikken. De er helt klart en stemme vi trenger.

– Jeg har med noen til å passe på barnet, som kommer med barnet når det er behov for ammepauser, sier Lillian Elise Esborg Bergane. Hun trekker seg da gjerne vekk bakerst i salen og stemmer via mobil. Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Gammeldags utspill

– Dette overrasker, men heldigvis har de fleste kommet lenger i sin forståelse i dag.

Det sier Inga Marte Thorkildsen til NRK.

Hun er tidligere barne- og likestillingsminister. I dag er hun politisk leder i Landsforeningen 1001 dager, som jobber med mental helse under graviditet og etter fødsel.

Tidligere barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen er politisk leder i Landsforeningen 1001 dager. Foto: Berit Roald / NTB

Hun mener det er viktig å si ifra.

– Kvinner skal ha den samme retten til å delta i politikken som menn. Det handler om demokratiet vårt.

Hun oppfordrer kommunen til å legge til rette så unge kan delta politisk. Ellers kan kommunen fort oppleve forgubbing, mener hun.

– Med andre ord er dette et gammeldags utspill som vitner om behov for oppdatering både på kvinnehelse, barns helse, likestilling og samfunnsøkonomi.

– Et ammende kvinnebryst burde ærlig talt ikke vekke oppsikt i våre dager.