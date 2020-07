Hver og en av oss kastet 427 kilo avfall i 2019. Det er 6 kilo mer enn året før, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Rent utsortert avfall, som mat- og hageavfall, sto for økningen. Restavfallet, som utgjør 40 prosent av totalavfallet, går ned.

– Det blir mindre avfall i restavfallet fordi det sorteres mer, sier Manju Chaudhary i SSB. Mer matavfall skyldes mest at maten er sortert ut i eget avfall.

Hos Renovasjon i Grenland (RiG) har de merket seg at noen sorteringstabber går igjen.

Vet du hva som skal hvor? Test deg selv nederst i saken.

Brød i restavfall

Brød er noe av det som oftest blir kastet feil i restavfallet, forteller Rune Stokke i RiG. Han tror det skyldes at det er små poser til matavfallet, og at det gjør det lettere å kaste brødet i en større pose.

Isopor er også en gjenganger i restavfallet, men som bør leveres til gjenvinning i større mengder.

I fjor høst ble avfallsposene fra ti ulike boligområder i Grenland analysert. Resultatene var ganske dystre: 63 prosent av innholdet i restavfallet var feilsortert, mens 27 prosent av avfallet i blå poser som skal brukes til plastavfall, inneholdt andre ting.

Forvirring

Hva som er plastavfall, skaper ofte forvirring. For hva kan gjenvinnes av potetgullpose, plastglass og en pakke med kjøttdeig?

– Det er ikke alltid like lett å kommunisere logikken i at syltetøyglass kan gjenvinnes, men ikke et drikkeglass. Emballasje er det som ofte avgjør om det kan gjenvinnes både for plast, glass og metall, sier Rune Stokke i Renovasjon i Grenland.

ØKER: Avfallsmengdene i Norge fortsetter å øke. I fjor høst fikk husstander i Grenland ny dunk for glass og metall, men mange kaster mer enn bare emballasje. Foto: Vigdis Hella / NRK

Den skinnende potetgullposen skal i restavfall, og leverandøren har ofte merket dette på produktene.

Har du drukket øl av plastglass på stranda, må det skylles. Det samme gjelder kjøttdeigpakker eller annen emballasje med rester av mat.

Men blir innsatsen for stor, skal plasten i restavfall, opplyser Sylvelin Aadland, ansvarlig for nettstedet sortere.no.

– Hvis du må bruke såpe og varmt vann for å få rent, er det bedre å kaste i restavfallet. Matrester i plasten vil råtne og vil ødelegge gjenvinningen. Et tynt fettlag er greit og tomme påleggspakker kan sorteres som de er, forklarer hun.

De siste årene har de opplevd en økning i antall personer som søker opp hjelp til riktig sortering.

Ti på topp: Dette lurer folk mest på om sortering Ekspandér faktaboks Isoporemballasje

Glass- og metallemballasje

Ødelagte klær

Plast

Lyspære, sparepære og lysrør

Drikkeglass

Sprayboks med drivgass og tom sprayboks

Eggekartong

CD-/DVD-plate og cover

Stekepanne Kilde: sortere.no

Glass og metall

Mange husholdninger har fått ny dunk til glass og metall. På avfallsanlegget i Skien er det synlig at mye annet også havner i dunkene; en postkasse, tørkestativ, kasseroller, bildeler og hårspray som skulle vært sortert til farlig avfall.

SORTERER: – Jeg er ikke ekstremt opptatt av miljø, men gjør det jeg kan for å sortere, sier Paul Rune Scheller som NRK møtte på Rødmyr gjenvinningsstasjon i Skien. Foto: Vigdis Hella / NRK

Paul Rune Scheller som NRK møter på avfallsanlegget, tror mange ikke vet helt hva som skal i glass- og metalldunken.

– Det er ikke alle som har fått med seg at det er emballasjen som skal kastes i dunken. Noen tror at alt av metall kan kastes der, sier Scheller.

Kan bli «straffet»

Folk som kaster feil eller farlig avfall i restavfallet hjemme, får ikke bot, men kan til slutt risikere at dunken blir stående utømt.

– Hvis det er feil type avfall eller pose, kan renovatørene henge igjen en lapp. I ytterste konsekvens sier renovasjonsforskriften at innbyggere som ikke følger ordningen, ikke får tømt dunken. Men vi ønsker ikke å svinge pisken, heller oppfordre folk til gode vaner, sier Rune Stokke i RiG.

Hvor skal det kastes?

1/10 Isopor Isoporemballasje. Foto: NRK Hvor skal isoporemballasje kastes? Plastavfall Restavfall Glass og metall Leveres til gjenvinningsstasjon 2/10 Stekepanne Stekepanne. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen Hvor skal stekepanne kastes? Restavfall Glass- og metall Leveres til gjenvinningsstasjon Plastavfall 3/10 Våtservietter Våtservietter. Foto: Helene S. / Forbrukerrådet Hvor skal våtservietter kastes? Restavfall Matavfall Toalettet Papp og papir 4/10 Hvor skal det kastes? Gavepapir. Foto: Scanpix Hvor skal glanset gavepapir kastes? Papp og papir Matavfall Plastavfall Restavfall 5/10 Hårspray Hårspray. Foto: Ingrid Henriksen / NRK Hvor skal hårspray med drivgass kastes? Glass og metall Restavfall Farlig avfall Plastavfall 6/10 Drikkeglass Drikkeglass. Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK Hvor skal drikkeglass kastes? Restavfall Glass og metall Farlig avfall Ombruk 7/10 Ødelagte klær Ødelagte klær. Foto: Privat Hvor skal ødelagte klær kastes? Restavfall Plastavfall Farlig avfall Ombruk 8/10 Hva med denne? Blinkesko. Foto: Nyhetsspiller Hvor skal blinkesko kastes? Restavfall Plastavfall Leveres som elektronikk til butikk Farlig avfall 9/10 Servietter Servietter. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK Hvor skal servietter kastes? Papp og papir Restavfall Plastavfall Matavfall 10/10 Skitten plast Plastemballasje. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK Hvor skal skitten plast kastes? Restavfall Plastavfall Glass og metall Matavfall Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.

Kilde: sortere.no