Vegvesenet: – Titusenvis av biler er ulovlig trimma

Det kalles chiptuning eller trimming, og blir ofte markedsført som maksimal utnyttelse av bilmotoren.

Men det mener vegvesenet det finnes lite dokumentasjon på.

– Kundene blir lurt når aktører uten godkjenning hevder at chiptuning er lovlig, og må ta konsekvensen av det, sier Jon Molnes. Han er leder av krimenheten i Statens vegvesen.

Kort forklart blir bilen kopla til datamaskinen på verkstedet. Mekanikeren kan da justere ulike innstillinger i bilen, og kan også trimme motoren.

Verkstedleder Morten Erik Abrahamsen mener biler trimmes på grunn av kjøregleden. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Topphastigheten er den samme, men du får raskere akselerasjon og bedre kvalitet på giringa, sier verkstedleder Morten Erik Abrahamsen hos Bilservice Tønsberg.

Å trimme bilen på denne måten er helt greit, så lenge det blir gjort med rett programvare. Verkstedet må også være godkjent for slikt arbeid.

Men det er aldri lov å manipulere for å koble ut rensing av eksos. For etterpå må det dokumenteres at bilen ikke har for mye utslipp.

– Det blir et unikt dokument for hver bil som kunder tar med på trafikkstasjonen for å få bilen godkjent.

Ulovlig trimming

For at en trimma bil skal være lovlig, må den nemlig være godkjent hos en av vegvesenets trafikkstasjoner. Den nye effekten skal være skrevet inn i vognkortet.

Men ikke alle verksteder driver like seriøst.

Nylig slo politiet og Statens vegvesen til mot to aktører i Vestfold og Telemark. Vegvesenet mener de trimmer biler ulovlig, og saken blir etterforska av politiet.

Disse selskapene kalles for tuningselskaper, som betyr at de trimmer biler.

Vegvesenet anslår at titusenvis av biler i Norge er ulovlig trimma, siden tallet på useriøse verksteder har eksplodert.

Ketil Gromstad i Statens vegvesen mener det foregår ulovlig trimming i stor skala. Foto: Martin Torstveit / NRK

– I våre registre har vi nå nesten 250 aktører over hele landet som driver med ulovlig tuning, sier Ketil Gromstad, seniorrådgiver i vegvesenet.

Kan kreve at bilen blir nullstilt

Dersom et verksted har gjort noe ulovlig, kan det bli dyrt for kundene.

Bilene blir kalt inn til kontroll, og uten rett dokumentasjon må eierne sende bilen til et godkjent verksted for å få den nullstilt.

– Der må du bekrefte overfor trafikkstasjonen at det er lagt igjen original programvare og at kjøretøyet framstår som originalt. Hvis ikke blir kjøretøyet krevd avskilta, sier Gromstad.

Prisen for å nullstille bilen varierer. På verkstedet i Tønsberg kan du i beste fall komme unna med ny programvare til 2500 kroner.

I verste fall kan det bli veldig dyrt.

– Da tør jeg nesten ikke anslå noen kostnad, men det kan fort koste både 20. 000 og 50.000 kroner, sier verkstedleder Morten Erik Abrahamsen.