– Man får en klump i halsen når man vet at hverdagen til disse hundene har vært så tragisk, sier Åsne Constanse Haugen.

Hun og Ingrid Anne Urdalen driver kennelen Nipnatten i Hovin.

De bor bare noen kilometer unna gården der politiet og Mattilsynet nylig fant 29 hunder i svært dårlig forfatning. 14 av dem er avlivet denne uka.

Haugen sier det er bra at slike saker kommer fram.

Ifølge TA var det en gress- og krattbrann i april som gjorde politiet oppmerksom på dyreholdet i Hovin.

Fryktet løse hunder

Paret har lenge vært bekymret for de aktuelle hundene. De sier de kontaktet Mattilsynet om forholdene på gården i slutten av desember 2021.

NRK har fått tilgang til innholdet i kvinnenes varsel. Det står det blant annet:

«Det flyter med rot og søppel over hele gården og store områder i nærheten av gården. (...)

Hundene står på jordbakke, som gjør at de tråkker mye i søle og er mye våte».

De uttrykte også sterk bekymring rundt hundenes helse.

Åsne Constanse Haugen og Ingrid Anne Urdalen har kennel i området og har reagert på hundeholdet på gården i Hovin. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Torde ikke kjøre hundespann i området

Basert på egne erfaringer og kompetanse om hundehold, er kvinnene overbevist om at dyra ikke hadde det bra.

– Vi trener hund og har kjørt mye hundespann i området. Vi så at det ikke var bra der hundene var, og at de var mye løse. Vi torde ikke å kjøre der lenger, sier Urdalen, som også reagerer på at det verken var innlagt vann eller strøm i bygningen.

– Det er ikke polarhunder, dette her. De har stått ute hele vinteren uten hundehus og bare på kjetting i en slags hundegård. Hvem som helst hadde skjønt at disse hundene ikke har det sånn de skal ha det, mener Urdalen.

Saken har blitt en et stort samtaleemne i Hovin.

– Det er klart, i små bygder som dette blir det jo det.

På denne gården bodde de 29 hundene. De 15 hundene som fortsatt lever, skal ikke tilbake til eieren, ifølge Mattilsynet. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Kan ikke kommentere bekymringsmelding

Mattilsynet opplyser at de ikke kan kommentere om eller når de har fått bekymringsmeldinger i denne saken på grunn av taushetsplikt.

De kommenterer heller ikke hva de har gjort i saken eller når de ble klar over forholdene på gården.

På generelt grunnlag opplyser fungerende avdelingssjef Gry Ingeborg Bø for Mattilsynet i Telemark at Mattilsynet får over 12 000 bekymringsmeldinger hvert år. Det blir vurdert hvilke saker som bør følges opp videre.

Siktet for brudd på dyrevelferdsloven

Kvinnen som eier hundene, er nå siktet for brudd på dyrevelferdsloven. En annen person er mistenkt for medvirkning til brudd på dyrevelferdsloven. Politiadvokat Bjørn Bakko sa onsdag at hundeeieren ikke hadde erkjent straffskyld i avhør.

På en pressekonferanse samme dag kom det fram at nærmere 30 hunder var tatt i forvaring etter en aksjon.

Politiet beskrev forferdelige forhold for dyrene på småbruket, som ikke har innlagt vann. Hundene hadde få muligheter for skygge, i tillegg var det mye avføring på området. Enkelte steder sto det skruer og spiker opp av materialer. Det var også dårlig inngjerding på området.

En hund hadde åpne sår under et tilsyn, og ble derfor besluttet avlivet på stedet.

Hundeeieren sa til NRK tidligere denne uka at hun mener dyra har hatt det bra hos henne, men at forholdene ikke var perfekte. Hun har fortalt at hundene skulle være med i et prosjekt med vokterhunder på gårder i Sør-Afrika.

Hunder plassert i fosterhjem

Etter aksjonen ble hundene plassert i midlertidige fosterhjem, noe som endte med dramatikk i Porsgrunn tidligere i uken.

Da rømte to hunder fra sitt midlertidige hjem. De gikk til angrep på en tilfeldig hund og hennes eier.

Den ene hunden ble skutt like etter, mens den andre først ble bedøvd og senere avlivet etter en større politiaksjon i Porsgrunns gater.

Fikk forbud mot dyrehold i Sverige

Eieren av hundene er tidligere dømt for grov overtredelse av dyrevelferdsloven for sauehold på et annet sted i landet. Hun ble i 2020 dømt til 120 dagers fengsel. Ifølge dommen fikk sauene ikke nok mat, og skadde og syke dyr fikk ikke behandling blant annet.

I dommen fra Glåmdal tingrett står det:

«I skjerpende retning må det vektlegges at tiltalte har utdannelse innen dyrevelferd og at hun har undervist i sauehold, og til tross for dette unnlatt å følge opp påleggene fra Mattilsynet i tilstrekkelig grad. Det er også skjerpende at hun har valgt å fortsette med sauedrift til tross for at hun er ilagt forbud mot dyrehold i Sverige».

Hun erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen.

Ifølge dommen fikk hun ikke eie, holde, stelle eller ha ha tilsyn med produksjonsdyr som sauer eller geiter i forbindelse med næring inntil videre.

Tidligere har hun fått forbud mot dyrehold i Sverige.

– Hvordan kan en hundeeier ha nesten 30 hunder hos seg, når hun tidligere er dømt for brudd på dyrevelferdsloven i 2020 for sauehold?

– Vi kan ikke kommentere om vi har fått bekymringsmeldinger knyttet til navngitte enkeltpersoner av hensyn til lovbestemt taushetsplikt. På generelt grunnlag kan vi si at dersom man blir fradømt retten fra å ha dyr, betyr ikke det at man blir fradømt retten til å holde alle typer dyr, sier Bø i Mattilsynet.