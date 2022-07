30 hunder tatt fra eier i Telemark: – Befant seg på en gård uten vann

Politiet advarte mandag morgen om to hunder som hadde bitt en kvinne med hund i Deichmansgate i Porsgrunn.

På en pressekonferanse onsdag opplyser politiet at totalt 30 hunder ble tatt i forvaring av politiet under en aksjon i Telemark for noen uker siden.

Politiet beskrev grusomme forhold for dyrene på gården:

Manglet innlagt vann

Ikke mulighet for skygge.

Det var mye avføring.

Steder sto det skruer og spiker opp av materialer.

– Hundene befant seg på en gård uten innlagt vann. Det sto spiker opp fra materialer og det ble funnet syke og skadde dyr, sier politietterforsker Kari Nærum.

To personer er tiltalt i saken.

Hundeeier er tidligere dømt for brudd på dyrevelferdsloven.

De to hundene rømte var blant hundene som ble tatt i forvaring. Til sammen har åtte hunder blitt avlivet i saken.

Resten av hundene er vurdert som mulig omplasseringsdyktige, ifølge Mattilsynet

Syke dyr

Hunder som er en del av straffesaker som handler om dyremishandling, tas hånd om av Mattilsynet og plasseres i beredskapshjem.

De to hundene som rømte var plassert i et slikt hjem.

Hundene har vært av raser som har vært kraftige og krevende å håndtere, ifølge politiet.

– Dette beredskapshjemmet ble valgt ut fordi vi hadde behov for ekstra erfarne folk med tanke på rasen, sier Gry Bø, fagrådgiver for dyrevelferd i region øst i Mattilsynet.

Politijakt på hund

Politiet startet jakten på de to hundene som gikk fri i Porsgrunn. De fikk bedøvet den ene, den andre ble skutt i et skogholt etter å ha vært en fare for omgivelsene.

– Politiet i samarbeid med viltnemnda måtte avlive hunden på stedet. Alle lempeligere midler ble forsøkt prøvd i ca. 45 minutter. Det lykkes vi dessverre ikke med, sa operasjonsleder Trond-Egil Groth.

BESKYTTELSE: Politiet utstyrte seg med skjold og armbeskyttelse da de skulle lete etter en av hundene. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Bet hund og eier

Da Trine Ellefsrød var på sin vante morgentur med hunden Yria mandag morgen, så hun to store hunder langs veien.

Hun snudde, men hundene kom etter.

– Den ene hunden bet tak i leggen min. Jeg prøvde å få bikkja mi vekk fra hundene. Den er liten og veier 5kg, sa Ellefsrød til NRK mandag.

BITT: Yria fikk bitemerker på kroppen. Foto: Matheo Dolva / NRK

En av hundene bet tak i Yria og forsøkte å løpe av gårde med den.

Yria ble behandlet for bittskader hos veterinær og kunne reise hjem med Ellefsrød samme dag.