En person og en hund ble behandlet for bittskader på legevakt og hos veterinær etter møte med to hunder i Deichmansgate i Porsgrunn mandag morgen.

Hundene hadde stukket av fra eieren.

Politiet utstyrte seg med beskyttelse på armene, skjold og våpen.

Hørte skudd

Like før 11.00 hørte NRKs reporter på stedet flere skudd fra skogen der politiet har søkt etter en av hundene.

Politiet bekrefter at hunden ble skutt etter å ha vært en fare for omgivelsene.

– Politiet i samarbeid med viltnemda måtte avlive hunden på stedet. Alle lempeligere midler ble forsøkt prøvd i ca 45 minutter. Det lykkes vi dessverre ikke med, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth.

VÅPEN: Politiet hentet våpen fra politibilen. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Lokket med pølse

Han sier de brukte god tid og forsøkte å lokke hunden med pølse, men til ingen nytte.

Den andre hunden var allerede funnet. Denne skal ha fått bedøvelse.

Politiet har ennå ikke tatt stilling til om hunden som er bedøvd skal begjæres avlivet.

Innsatsleder Marius Dale sier til NRK at det også ble gjort forsøk på å bedøve hunden som ble avlivet.

– Det gikk ikke. Flere alternative midler ble forsøkt, men forgjeves, sier Dale til NRK.

Politiet opplyser at det går bra med personen og hunden som ble bitt på tur mandag morgen.

Lite sosialisert

Innsatsleder Dale sa til Varden klokken 09.10 at hundene skulle være lite sosialisert, og kunne være redde.

Kristian Lerstang observerte en av hundene i gata.

– Den så kjemperedd og helt forvirra ut, sier han.

Kristian Lerstang forteller om en hund som virket redd. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Hund på rømmen

Politiet informerte at det skulle være snakk om to hunder av typen Kaukasisk ovtcharka, mens andre kilder sier til NRK at riktig rase skal være anatolsk gjeterhund.

Hundene løp fra stedet etter konfrontasjonen i dag tidlig.

– Vi oppfordrer alle hundeeiere til ikke å lufte hunden til vi har kontroll, sa operasjonsleder Grot til NRK mandag.

Vakthund

Ifølge Store norske leksikon er Kaukasisk ovtcharka en russisk vokterhund fra Kaukasus i det sørvestlige Russland.

Rasen har i fjellstrøkene voktet dyreflokkene mot rovdyr og tyver, og er meget hardfør.

Ifølge SNL er en Anatolsk gjeterhund en tyrkisk rase nært beslektet med de sentraleuropeiske mastiffene. Disse veier 50-60 kilo.