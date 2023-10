En vågehval ligger strandet i Bamble. Fiskeridirektoratet har vært på plassen siden onsdag kveld.

– Hvalen er av dyrevelferdsmessige grunner blitt avlivet. Det var ikke mulig å redde den, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve.

Det er ikke klart hva som er årsaken til at hvalen svømte inn mot land.

En seks meter lang hval ligger strandet på Halvorsodden ved Såstein i Bamble. Hvalen har blitt avlivet, opplyser Fiskeridirektoratet. Du trenger javascript for å se video. En seks meter lang hval ligger strandet på Halvorsodden ved Såstein i Bamble. Hvalen har blitt avlivet, opplyser Fiskeridirektoratet.

– Det hender fra tid til annen at hvaler strander. I noen tilfeller er det mulig å berge dem, men i dette tilfelle så var sjansene store for at den ikke ville overleve et redningsforsøk.

Hvalen var utmattet og sliten, og det ble tatt en beslutning i samråd med veterinær at det var best å avlive den, forteller Lekve.

Nå vil hvalen bli slept lenger ut på dypere vann.

– Når store dyr i sjøen dør, så forsvinner de for eksempel ned på bunnen.

Fiskeridirektoratet fikk beskjed om den strandede hvalen onsdag. Siden da har de vurdert sammen med veterinær hva de skal gjøre med den. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Uvanlig i dette området

Vågehvalen finnes i alle verdenshav og er den minste av bardehvalene i finnhvalgruppen, skriver Havforskningsinstituttet. De kan bli inntil 10 meter lange.

Lekve forteller at det kanskje ikke er så vanlig med en strandet hval i dette området.

– I nord og på vestkysten så dukker det opp av og til at hvaler strander av ulike grunner.

Eivind Thorsen er rådgiver ved Hvalfangstmuseet i Sandefjord. Han forteller at vågehval er den hvalarten som Norge i dag driver fangst på.

Hvalen var utmattet og sliten, opplyser Fiskeridirektoratet. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

– Det er tre land som driver med kommersiell hvalfangst i dag, Norge, Island og Japan. Det er en stor vågehvalbestand som det settes en kvote på. Man tar en svært liten del av den totale bestanden.