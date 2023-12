Nødetatene har de siste timene rykket ut til mange trafikkulykker på Sør- og Østlandet.

Det er glatte veier flere steder, ifølge Statens vegvesen.

Veiene blir brøytet og saltet, men bakken er så kald at det ikke er sikkert at saltet virker.

Vegtrafikksentralen ber folk om å ta det rolig og holde god avstand til andre trafikanter.

Så langt i dag har forsikringsselskapet Gjensidige registrert rundt 60 trafikkskademeldinger, opplyser kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad.

De fleste skademeldingene kommer fra Sør- og Østlandet. Mer enn halvparten handler om veihjelp.

E18 brøytes og saltes, men det er fortsatt glatt mange steder. Foto: Lorentz Berg / NRK

Kolliderte i tunnel

Ved 11.30-tiden fikk nødetatene melding om en ulykke med flere kjøretøy i sørgående retning i Paulertunnelen på E18 i Larvik.

Nødetatene er ferdige med sitt arbeid på stedet. Veien blir nå ryddet av en entreprenør, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Ifølge politiet var det vanskelig å få oversikt over ulykkesstedet.

Et vogntog har trolig truffet tunnelveggen. Deretter kolliderte to personbiler, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Det er ikke meldt om alvorlige personskader i forbindelse med ulykken.

Inntil videre er E18 stengt i sørgående retning ved Skykrysset. Det er skiltet omkjøring.

Det er vanskelige kjøreforhold flere steder på E18, advarer Vegtrafikksentralen. Foto: Lorentz Berg / NRK

Flere hendelser på E18

I forbindelse med stengingen av E18 i Larvik har det vært en kollisjon mellom to biler. Ifølge politiet var det glatt på stedet da uhellet skjedde. Ingen personer skal være skadet.

På E18 i Asker har det vært et sammenstøt mellom en personbil og en lastebil. Uhellet førte til at høyre felt var stengt i en periode, men veien er nå åpnet for normal trafikk.

I Tønsberg er E18 ryddet i nordgående retning etter at en bil kjørte i autovernet.

To ulykker i Bamble

Nødetatene har også rykket ut til et sammenstøt mellom en buss og en personbil i Bamble. Ingen personer er skadet, men det er svært glatt på stedet, ifølge politiet.

Bussen har havnet i grøfta og trenger bistand fra en tungbilberger, skriver Sør-Øst politidistrikt på X.

Litt etter klokken 13 fikk nødetatene melding om at en bil hadde kjørt inn i et tre.

Det var to voksne og ett barn i bilen da uhellet skjedde.

Alle de involverte er undersøkt av helsepersonell og fremstår uskadde, opplyser politiet.