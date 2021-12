Der skal han blant annet skrive kommentarer og analyser om norsk økonomi og næringsliv. Røe Isaksen har nå meldt seg ut av Høyre, melder E24.

– Jeg gleder meg veldig, rett og slett. Jeg har sagt en stund at jeg ønsker noe annet enn politikken. Og når jeg nå skal bli redaktør og være i Schibsted-konsernet, er normen og reglen at man ikke kan være bundet til et bestemt parti, sier Røe Isaksen til NRK.

– Hva sa Erna Solberg om du melder deg ut av Høyre?

– Du vet, Erna Solberg er så rutinert i norsk politikk at hun skjønner at hvis du skal gå fra politikk til journalistikk, må det være sånn, forteller 43-åringen fra Porsgrunn, som på grunn av karanteneregler starter i jobben i starten av januar.

– Jeg har vært med i Høyre siden jeg var ungdom, så det er jo vemodig, sier han.

Røe Isaksen startet i Unge Høyre i ungdomsårene. Nå starter han en ny karriere i pressen. Foto: ROALD MARKER / NRK

– Er en konservativ mann

I Solberg-regjeringen var Røe Isaksen blant annet kunnskapsminister (2013–2018) og næringsminister fra 2018-2020, før han i fjor tok over som arbeidsminister fram til regjeringen gikk av i år.

Han erkjenner at han går inn jobben som samfunnsredaktør som en «konservativ mann», men at det ikke nødvendigvis skal farge hans kommentarer og avisens innhold.

– Jeg skal ikke være hovedredaktør for avisa, men ansvarlig for kommentar og debatt-virksomheten og sitte i ledergruppa i E24.

– Hvordan blir det å sitte på andre siden av bordet?

– Jeg tror det kommer til å gå greit. Men jeg må være ryddig, åpen og ærlig. Det som er viktig for leserne er at de interesser seg for det jeg skriver over tid, slik at det ikke blir et leserbrev hver eneste gang.

Hos E24 får eksstatsråden gode skussmål.

– Hans brede politiske erfaring, blant annet gjennom tre ulike ministerposter, kombinert med et oppriktig samfunnsengasjement og god formidlingsevne gjør ham til et svært spennende tilskudd til E24, sier sjefredaktør Lars Håkon Grønning i E24.