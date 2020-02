To unge menn funnet døde i Skien

Fredag formiddag ble to unge menn på 18 og 24 år funnet døde i en bolig i Skien.

Politiet opplyser at det er grunn til å tro at dødsfallene skyldes overdose, men sier at de etterforsker saken.

– Vi etterforsker uansett bredt, om det kan være andre omstendigheter, sier Marianne Mørch, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt.

– Hva konkret gjør dere nå i første omgang?

– Vi forsøker å avhøre personene som har observert, vært vitner eller kommet til stedet. Etter hvert skal vi også ut å undersøke krimtekniske spor.

Mennenes pårørende er varslet, og kriseteamet i kommunen følger opp dem.

Politiet advarer

Det er for tidlig å si noe om hva slags stoff personene kan ha fått i seg. Det må obduksjonen gi svar på, sier politiet.

– I det siste har vi hatt dødsfall som følge av Fentanyl, men vi vet ennå ikke om det er dette stoffet som tok livet av de to personene, sier Annie Sandersen, seksjonsleder hos politiet.

På generelt grunnlag advarer politiet på det sterkeste mot Fentanyl. Stoffet er utrolig avhengighetsskapende, og kan være hundre ganger sterkere enn morfin, ifølge Sandersen.

I sjokk

Det er uklart om det var flere personer på stedet da de to døde, eller om det kom personer til stedet og fant mennene.

– De som har funnet dem, eller vært til stede er i sjokk. De er ikke skadet, men trenger hjelp. Jeg vet ikke om de har fått i seg noe narkotisk stoff, sa Mørch til NRK fredag formiddag.