Det kom frem da rettssaken startet i Telemark tingrett mandag morgen.

Tiltalte skal ha erkjent forholdet allerede i første avhør for to år siden.

Hevdet at han jobbet i etterretningstjenesten

Mannen skal ha lurt kvinnen til å tro at hun og datteren var i fare, men at han skulle sørge for deres sikkerhet gjennom sin påståtte jobb i etterretningstjenesten.

Han skal også ha hevdet at han samarbeidet tett med politiet, vektere og barnevern i saken.

Alt var løgn.

På denne måten fikk han overført minst 1,8 millioner kroner i kontanter fra fornærmede i saken. Hun har også kjøpt to biler til mannen i perioden.

Han fikk også bo og spise gratis i fornærmedes hus.

De to kvinnene måtte finne seg i en rekke begrensninger i hverdagen. De måtte blant annet oppgi hvor de reiste, og hvem de var sammen med. Det var han som bestemte hvem de kunne omgås.

De ble blant annet nektet å gå i begravelse.

Kvinnene måtte også parkere bilen på en helt spesiell måte utenfor huset.

Da datteren i huset ville søke om stipend for videregående skole, sa mannen som hadde flyttet inn nei.

– Levde i en boble

I retten legger tiltalte alle kortene på bordet.

– Jeg synes det er helt forferdelig.

– Jeg ønsker en fortgang i saken, og ønsker å bli ferdig med dette. Jeg har ingenting å utsette på det som har blitt sagt, sier den tiltalte mannen.

– Totalt sett erkjenner jeg straffskyld. Jeg kommer også til å erkjenne erstatningskravet, sier han.

Mannen skylder på egen psyke som årsak til at han begikk lovbruddene.

Han fikk selv arbeidsavklaringspenger i deler av perioden han bodde hos kvinnen og datteren hennes.

Han strever med å gi en god forklaring på hvorfor han har oppført seg slik mot kvinnen.

– Jeg levde i en boble, sier han.

– Hva skulle pengene gå til? spør aktor Jon Harald Borgen.

– Jeg vet ikke. Men jeg har ingen grunn til å mistro det som blir sagt.

Han sier videre at han ønsker at kvinnene skal ha det bra.

– Jeg ser at jeg har vært en belastning.

Han skylder på opplevelser i barndommen som årsak til han lyver.

Mannens forsvarer, Jonny Sveen, spør om han selv har trodd på det han har løyet om.

– Ja, det har jeg nok gjort.

Hevdet å være far til kvinnens datter

Datteren til kvinnen skal ha vært rundt ti år da tiltalte flyttet inn i huset deres.

Overfor jenta som den gang var rundt ti år, skal han ha hevdet at han var barnets far. Dette stemmer ikke.

Årsaken til dette det skal ha vært fordi tiltalte mente det var bedre for saken at de to voksne fremsto som et par utad. Det har de aldri vært.

Mannen skal ha kjent kvinnen i en lang periode før han flyttet inn hos henne.

De skal ha blitt kjent i forbindelse med en bedrift kvinnens familie drev.

Fant store summer i skuffeseksjon

Regimet i huset skal ha pågått i tolv år, før de to kvinnene begynte å fatte mistanke etter at datteren flyttet ut.

Etter hvert tok datteren opp samtaler med tiltalte, der han hevdet at han var i kontakt med vektere.

Han skal da ha vært utstyrt med en propp i øret for å underbygge påstanden om at han snakket med sikkerhetspersonell.

Under en ransaking fant politiet over 900.000 kroner i en skuffeseksjon hjemme hos tiltalte og i mannens bil.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Telemark tingrett.

– Dette er en sak som strekker seg over svært mange år. Det er derfor ikke mulig for min klient å avgi en fullstendig forklaring, sier Sveen.

Tiltalte er til stede fra morgenen av, men har bedt om å få følge store deler av saken på video.