Tidenes campingsommer i Norge

– De kom plutselig da fellesferien startet, forteller Erling Skoe.

Han har drevet Telemark kanalcamping i Lunde siden 2011, og har hatt en sommer over all forventning. Omsetningen økte med femti prosent bare i juli måned.

Formidabel sommer

Tirsdag ble tallene fra campingbransjen for juli presentert av Statistisk sentralbyrå (SSB).

De viser at driverne har god grunn til å juble – stikk i strid med det man fryktet bare uker tidligere.

De fleste campingplassene med en viss størrelse har hatt en formidabel sommer.

– Det har vært overbooking omtrent til enhver tid, sier Jarle Bruseth.

Han er bransjesjef for Camping i NHO Reiseliv.

Det var 40 prosent flere norske overnattinger på campingplassene i juli 2020, sammenlignet med samme periode i fjor.

– I år har norske campingturister erstattet de utenlandske i store deler av landet, sier rådgiver Jarle Kvile i SSB.

Tallet på campingovernattinger har økte mest i Viken og Nordland. Nedgangen var størst i Vestland fylke.

Totalt var det 2,8 millioner gjester på norske campingplasser i juli.

Karen Anne Evju (94) er en av mange som valgte opplevelser i hjemlandet denne sommeren. Her nyter hun synet av kanalbåtene ved slusene utenfor Telemark kanalcamping i Lunde. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Enorm pågang

Mange av dem som driver i bransjen, så med stor usikkerhet på årets sesong. Flere måtte holde stengt eller begrense seg til å slippe inn lokale gjester av smittevernhensyn før sommeren.

Frykten skulle vise seg å være ubegrunnet.

I begynnelsen av mai kom endelig klarsignalet for å åpne de fleste campingplassene i landet, samtidig som de røde sonene i utlandet ble opprettholdt.

Turene til sydligere strøk måtte avbestilles, og dermed var det mange som bestemte seg for å ta ferien i Norge.

Erling Skoe driver Telemark kanalcamping i Lunde. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Da sommerferien kom, la tusenvis av nyinnkjøpte bobiler og campingvogner ut på eventyr langs landeveien.

Alt fra gamle varebiler med madrasser i lasterommet til blankpolerte doninger i millionklassen kunne observeres på både fjelloverganger, motorveier og langs sjøen over det ganske land.

Erling Skoe innså tidlig at han måtte hyre inn flere folk for å takle pågangen.

– Det var helt kaos. Masse norske folk, sier han fornøyd til NRK.

Doblet antallet gjester

Mange kjenner seg igjen.

– Vi har drevet plassen i 20 år, men aldri hatt en sånn sommer som nå, sier Gudrun Salvesen, eier av Odden Camping i Evje.

De har hatt nesten 30.000 gjester bare i juli. Det er 15.000 flere gjester enn på samme tid i fjor. I august var økningen på 50 prosent.

Gudrun Salvesen, eier av Odden camping i Evje i Agder. Foto: Heidi Ditlefsen

Hun er i ferd med å luke i bedene på campingplassen som bare ligger noen hundre meter fra sentrum.

– Nå må vi gjøre alt det arbeidet vi ikke har rukket mens gjestene har vært her, sier hun og smiler.

Salvesen forteller at det i år har vært veldig mange familier innom.

– Det har vært fullt overalt. Veldig mange har overnattet i telt, sier hun.

Handler annerledes

Også i lokalmiljøene har mange merket pågangen godt. Når campingplassene fylles opp med norske gjester, betyr det også kø foran kassa.

Det erfarte Cathrine Fjeldstad, daglig leder ved matbutikken Extra i Lunde.

Sammenlignet med juli i fjor, økte butikken omsetningen med over førti prosent denne sommeren.

Cathrine Fjeldstad, daglig leder ved dagligvareforretningen Extra i Lunde. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Norske turister handler annerledes. Campingturister fra utlandet nøyer seg gjerne med knekkebrød og smøreost. Nordmenn skal kose seg, og storhandler på ferie, sier Fjeldstad.

Kreative løsninger

Mange steder har måttet stenge portene for nye gjester før klokken tolv på formiddagen.

Et vanlig skilt langs norske veier denne sommeren. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Bobiler og campingvogner sto i lange køer for å få plass, og mange måtte bokstavelig talt parkere langs veiene om familien skulle få en blund på øyet.

Dette førte også til at andre aktører tenkte nytt.

Et av eksemplene er Stavern folkehøyskole, som vanligvis har ulike arrangementer på grøntarealene sine gjennom sommeren.

Da dette måtte avlyses på grunn av korona, valgte de heller å åpne en midlertidig campingplass. De sørget for gode sanitærforhold, og etter kort tid rullet både vogner og bobiler inn på den romslige plenen.

– De ansatte kom tilbake i jobb. Vi hadde fullt belegg hele veien, sier Ronald Kern, som har vært ansvarlig for den midlertidige campingplassen i sommer.

Ronald Kern har vært ansvarlig for den midlertidige campingplassen ved Stavern folkehøyskole i sommer. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Totalt hadde de nærmere 800 gjestedøgn i løpet av juli måned. De kom fra hele landet. Noen ble en natt – andre ble like gjerne værende en uke.

En velkommen ekstrainntekt for en folkehøyskole med litt ledig plass utendørs.

– Det er veldig moro. Jeg får alltid de hyggelige samtalene, forteller han.

En av dem som gladelig benyttet seg av tilbudet, var familiefaren Niklas Ljungberg.

– Vi forsøkte vel å ringe ti andre. Alt var fullbooket. Det var helt tilfeldig at vi kom over dette her. Perfekt, mener bobilturisten.

Niklas Ljungberg var en av de heldige som kunne sette bobilen på den midlertidige campingplassen i Stavern i juli. Her med døtrene Luna Helene og Hermine Therese på armen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Hos Stolpestad camping noen kilometer sørover har de vanligvis fullt belegg de siste ukene i juli, men i år var det stor økning allerede tidlig på sommeren.

– På det mest hektiske i juli hadde vi opp mot 150 telefoner hver dag. De måtte vi dessverre avvise, fordi det ikke var ledige plasser, sier daglig leder Jørn Anvik. Han er også leder for Larvik campingplassforening.

Stor optimisme

Jarle Bruseth i NHO tror camping vil fortsette å være stort i årene som kommer.

Flere nordmenn har oppdaget camping som en spennende måte å feriere på i 2020. Foto: Pål Hansen / NRK

– Nå har mange fått prøve seg på camping, og synes det er en flott måte å feriere på.

I juni var det ifølge NHO solgt nærmere 5000 flere bobiler i Norge enn på samme tidspunkt i 2019. Det mener han gir god grunn til optimisme for næringen.

– Vi håper jo det betyr at folk har til hensikt å bruke dem, sier Bruseth.

I Lunde ser Erling Skoe lyst på fremtiden for bransjen han er en del av.

– Det betyr mye. Det betyr at du får kapital som gir muligheten til å jobbe videre og gjøre ting bedre.