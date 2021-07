Mannen har vært tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for.

Terrorangrepene skal ha vært planlagt i London, Danmark og et ukjent land.

25-åringen var også tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppa IS. Han skal ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

Nå er han dømt til 12 års fengsel. Retten ser ingen formildende omstendigheter, og dommen er enstemmig.

Saken er prinsipiell fordi det ikke tidligere er domfelt noen i Norge etter terrorbestemmelsene i denne delen av straffeloven for handlinger som utelukkende er foretatt via internett, viser retten til.

– Saken reiser særlig spørsmålet om det er mulig å delta i en terrororganisasjon, samt medvirke til et terrorangrep, når handlingene er utført via ytringer og handlinger på internett, skriver retten.

Stiller seg undrende

Forsvarer Brynjar Meling stiller seg undrende til at straffen blir så streng som den gjør.

– Det er den første saken vi har i Norge som kun dreier seg om chatting på nett og deling av info på nett. Jeg har snakket med tiltalte, og han har allerede anket, sier Meling

– Vi skal gå igjennom og se hvor langt anken rekker. Han er glad for å bli trodd på at han ikke hadde terrorhensikt på noen av punktene, men reagerer sterkt på straffutmåling, sier Meling.

Ba om 15 år

Aktoratet ba om 15 år for den terrortiltalte mannen tidligere i juni.

Statsadvokat Geir Evanger mener dette er en av de alvorligste terrorsakene som har gått for norske domstoler når det gjelder terror.

– Bare Breivik-saken og Manhaus-saken er alvorligere etter vår oppfatning, sa Evanger til NRK i juni.

Aktoratet mener at 25-åringen har vært en betydelig bidragsyter til IS på nett og bidratt til å rettferdiggjøre terrorhandlinger.

Forsvareren beskrev under rettssaken 25-åringens handlinger som gutteromsaktivitet fra en leilighet i Skien.

Nettaktiviteten har handlet om nysgjerrighet, eventyrlyst og et sted han fikk utløp for frustrasjon og å være marginalisert, påpekte Meling da.

Utenom en bussbrann i Danmark er det ikke bevis for at det har ledet fram til konkrete hendelser, har forsvareren vist til.

– Det er ytringer, ikke handlinger, uttalte Meling.

Nektet straffskyld

25-åringen fra Skien ble pågrepet i september 2019 og har sittet i varetekt siden det.

25-åringen har hele tiden nektet straffskyld på alle punktene om terror.

PST har blant annet funnet meldinger fra 25-åringen på mobilen til den britiske terrordømte kvinnen, Safiyya Shaikh.

Hun ble dømt til livstid i England i fjor for å ha planlagt å gjennomføre et terrorangrep mot St. Pauls katedral i London.

Kvinnen hadde også kontakt med 25-åringen i juni 2019 i en chatt i det sosiale mediet Conversation.

Oppfordret til terror

Statsadvokaten mener at 25-åringen oppfordret til terror da han blant annet skrev dette i en chat på internett:

«Jeg sier til deg Jhenna firdaws er har kommet ned til Danmark og kaller på folk»

«Gutta wallahi ikke la kuffar slippe unna uten konsekvenser»

«Brenn hus og bygninger»

«Vi vil at Danmark skal bli det nye Frankrike»

«Ta alle dere kan»

«Danskene har gått over alle grenser»

«Dere klarer lett 20+»

«Heller dø enn og leve som en som blir ydmyket av skitne kuffar»