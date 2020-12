Tar færre vakter og går ned i lønn fordi hun frykter å spre korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

47 år gamle Martine Hægland jobber som sykepleier i Tønsberg kommune med en stillingsprosent på ganske nøyaktig 62,11.

For å spe på inntekten har hun også tatt ekstravakter ved et sykehjem i nabokommunen Sandefjord.

Men nå tar hun kun vakter i Tønsberg fordi hun synes det er dårlig smittevern å jobbe flere steder. Hun går glipp av penger og står i et etisk dilemma.

– Det er litt forskjellige rutiner de ulike stedene. De kan endre seg et sted, men ikke et annet. Jeg føler på om det er riktig eller galt av meg å jobbe flere steder, forteller Hægland.

I tillegg har kriseledelsen i kommunen sendt beskjed på SMS til ansatte at de kommunen ønsker å begrense at de jobber på flere steder, særlig sykehjem. Da Hægland svarte hvor hun jobbet og hva hun skulle gjøre, fikk hun ikke noe svar, ifølge hun selv.

– Jeg hadde håpet at de kunne få vekk stillinger som 13,5 prosent eller 60,1 prosent. Jeg personlig ønsker at de kunne gitt oss mulighet til å bare jobbe på den arbeidsplassen vi har, fast. Det blir forutsigbart for pasienter, pårørende og oss ansatte, fortsetter hun.

Hægland utenfor Eik sykehjem der hun i dag har en stillingsprosent på 62,11. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Doblet problemet

Hos Fagforbundet hevder de at Hægland ikke er alene om å ta en sånn vurdering.

– Martine og mange med henne tar personlig ansvar for redusere smittetrykket. At de føler de må si fra seg jobber andre steder, gjør meg forbanna. Jeg synes det er blodig urettferdig, sier leder Mette Nord.

Hun mener bransjens vikarproblemer nå har kommet enda mer til syne.

– Problemet har blitt dobbelt så stort, fordi vi har den smitten vi har. Her bør man se på hele vikarbudsjettet, sørge for å gi fulle stillinger og lage faste arbeidslag rundt pasienter, sånn at man har samme grupper hele veien. Da gjør man sikkerheten bedre, sier Nord.

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, mener forskjellige arbeidsplasser under pandemien er en uting. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Kommunen: – Ikke noe problem

Det har vært lite smitte ved sykehjem og institusjoner i Vestfold. Derfor mener kommunen at det ikke akkurat nå er farlig å jobbe flere steder.

– Kommunene i Vestfold har dette oppe ukentlig. Sånn situasjonen har vært i høst, ser ikke vi på det som en ulempe at de jobber ulike steder, sier kommunalsjef for helse og mestring, Mette Vikan Andersen.

Andersen mener det er en generell utfordring i Norge med deltid i helsesektoren og ikke spesielt for Tønsberg.

Arbeiderpartiets eldrepolitiske talsmann, Tuva Moflag, synes det var sterkt å høre Martine Hægland fortelle om sitt dilemma.

– Kampen om å få vakter har blitt forsterket fordi vi står i en pandemi.

– Jeg har et veldig tydelig budskap til de som jobber i pleie og omsorg. Det er ikke deres ansvar å sørge for at man ikke sprer smitte på tvers av sykehjem. Arbeidsgiver har et ansvar for at man får en lønn å leve av, sier Moflag.

Arbeiderpartiets eldrepolitiske talsmann, Tuva Moflag. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Normalen

Også Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener utgangspunktet skal være faste og hele stillinger.

– Når deltidsarbeid blir en smitterisiko, kan det ikke være slik at den enkelte arbeidstaker skal bære det økonomiske ansvaret og risikoen. Vi forventer at erfaringene fører til at arbeidet med heltidskultur forsterkes og at hele stillinger blir normalen også i helsesektoren, skriver leder Lill Sverresdatter Larsen i en e-post til NRK.

Hun opplyser videre at Helsedirektoratet har gått ut med en anbefaling om at ansatte ikke bør jobbe på flere sykehjem, for å hindre smittespredning. Og at dette antas å også gjelde der man jobber på sykehjem og sykehus.

– Om man blir pålagt kun å arbeide på ett sted, og dette er mulig for arbeidstaker og aksepteres av biarbeidsgiver, så må det forventes at arbeidsgiver tilbyr arbeid som dekker opp for dette.