– Urettferdig, utbryter Katharina Spinner.

Hun er bosatt i Sande i Vestfold, som tilhører strømregionen Sørlandet.

Regjeringen har svart på kritikken med å be om råd fra en ekspertgruppe i Strømprisutvalget. Torsdag får regjeringen overlevert rapporten.

Det nye i år er at prisforskjellene ikke bare har vært store mellom Nord-Norge og Sør-Norge. I sommer fikk østlendingene glede av lave strømpriser, mens familien Spinner fikk de aller høyeste prisene i landet.

– Det var vi absolutt ikke klar over. Det er veldig interessant, fortsetter Spinner.

Katharina Spinner og ektemannen Darius setter ofte på oppvaskmaskinen når strømmen er på sitt billigste. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Hun og mannen er oppvokst i Polen og Tyskland og har alltid vært opptatt av strømsparing.

Den siste tiden har de gjort mange tiltak i huset sitt. Hver morgen sjekkes strømprisen, og hverdagen legges opp etter den.

Strømregninga har blitt en stor utgiftspost for familien.

At de i september måtte betale 58 ganger mer for strømmen enn naboene rett over bekken, er for dem uforståelig.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ser fram til å få rapporten med mulige løsninger på prisforskjellene.

– Det blir spennende å se om det er tiltak der vi kan følge opp for å få en prisstabilisering mellom regionene, sier han til NRK.

Lavere pris på Østlandet

Norge er nemlig delt inn i fem strømregioner med ulik pris på strøm: Østlandet, Sørlandet, Midt-Norge, Nord-Norge og Vestlandet.

Prisområdene er ifølge Statnett viktige for å øke utnyttelsen av nettet og dermed få en mer effektiv drift av hele kraftsystemet.

Rett over bekken for ekteparet Spinner treffer vi på Dag Ragnar Larsen.

Dag Ragnar Larsen bor i Drammen kommune og betalte mindre for strømmen enn naboene som bor i Holmestrand kommune i august måned. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Han bor i Drammen og tilhører strømregionen Østlandet. I sommer har han nytt godt av lave strømpriser.

Flere ganger har han faktisk tjent penger på å bruke strøm.

– Det er en vesentlig forskjell. Det er nesten så det er litt flaut, sier han, som ofte prater med foreldrene i den andre strømregionen om strømprisen.

Han har opplevd å ha negativ strømpris samtidig som foreldrene i nabofylket har klaget over høye strømpriser.

Strømprisen i de ulike strømregionene en tilfeldig valgt dag i august. 16. august. Foto: GRAFIKK: FAKSIMILE/NORDPOOL

Raser mot urettferdighet

Og det er ikke bare de som bor i den dyreste strømregionene som reagerer.

Både i næringslivet og politikken kjenner man det på kroppen.

– Det finnes ingen god grunn til at innbyggerne i denne regionen skal finne seg i å leve med de høyeste strømprisene, sier Jonny Liland.

Jonny Liland er ordfører i Sirdal og representerer Arbeiderpartiet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Han er ordfører i kraftkommunen Sirdal i Agder, og mener systemet legger opp til at noen tjener veldig mye penger.

– Min mening er at det burde bli brukt til å utjevne prisene slik at innbyggere og næringsliv i denne regionen får lave strømpriser, minimum som i Oslo, sier han.

Det er gjort store naturinngrep for å produsere strøm i Sirdal. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ordføreren synes det er fortvilende å møte næringsliv og innbyggere som opplever det som rart og urimelig at den regionen hvor kraften produseres har de høyeste prisene.

Derfor kan ikke ordføreren lenger sitte stille.

– Det er helt urimelig at innbyggerne og næringslivet i en region i landet skal leve med høyere priser nettopp fordi vi bidrar så mye. Det synes jeg er feil og det synes jeg styresmaktene må gjøre noe med, sier han.

– Men dere som kommune tjener jo ganske bra?

– Eierkommunene tjener penger, men det er staten som er den store aktøren her og som har virkemidler, sier han.

Statnett bygger ut strømkapasiteten i Sirdal blant annet for å frakte kraften til utlandet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Noe av grunnen til at Sørlandet har de høyeste strømprisene er nettopp kablene til utlandet:

Derfor har Sørvest-Norge (NO2) hatt høyere strømpriser det siste halvåret Ekspander/minimer faktaboks 1: Store vannmagasiner i Sør-Norge kan spare på vannet slik at de ikke trenger å produsere kraft når strømprisen er lav. Det er fem ganger så store vannmagsiner i Sør-Norge sammenlignet med Østlandet. 2: Strømprisen er mer koblet på strømprisen i Europa på grunn kabler til fire forskjellige land. 3: Begrenset overføringsnett til Sør-Norge fra andre deler av landet. De lave prisene på Øst- og Vestlandet i sommer skyldes ifølge Statnett i hovedsak svært mye nedbør, relativt små lagringsmuligheter for vannet, lavt strømforbruk og begrensede muligheter til å overføre strømmen til andre områder. På Sør-Vestlandet er det plass til å lagre vann i magasinene til vinteren, og vannmagasinene hadde normal fylling for årstiden. Når produsentene kan spare på vannet, vil det gi en høyere pris enn på Østlandet og Vestlandet, der produsentene ikke hadde mulighet til å spare vann. I tillegg, fordi det er forbindelser til kontinentet og til Storbritannia, blir prisene på Sør-Vestlandet mer påvirket av prisene der. På Østlandet, Midt- og Nord-Norge blir prisene mer påvirket av de svenske prisene.

Statnett skriver i en e-post til NRK at de i det siste tiår har investert mer enn 70 milliarder kroner for å forsterke hovedstrømsnettet.

De jobber med flere prosjekter for å styrke de sentrale transportkanalene i det norske kraftsystemet.

På sikt vil det, kombinert med utbygging av mer produksjon, jevne strømprisene ut, mener de.

Tror ikke strømprisen blir rekorddyr i vinter

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt følger nøye med på strømprisene.

Han forklarer at prisene på Sørlandet har ligget høyere siden våren fordi snøsmeltingen på Østlandet fylte magasinene slik at prisene der ble lavere.

Han tror ikke strømprisene denne vinteren skal slå nye rekorder. Han tror på like priser i Sør-Norge og på Østlandet.

Tor Reier Lilleholt er selv bosatt i det som de siste månedene har væt Norges dyreste strømområde. Foto: Leif Dalen / NRK

– Rekordene satte vi i fjor, men det er klart at nivået nå er på et litt høyere nivå enn det man har sett de siste 30 årene, sier han.

Kraftanalytikeren tror prisen vil ligge på rundt 1 krone, men at for forbrukerne vil strømregningene bli ganske like som i fjor fordi strømstøtten inntreffer når prisen stiger over 70 øre.

Strømprisutvalget har sett på hvordan Norge kan dempe prissmitten fra Europa.

Torsdag får olje- og energiminister Terje Aasland overlevert utvalget sine forslag til hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.