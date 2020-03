Da koronafrykten nådde Norge, ringte såpass mange til nødnummeret 113 at helsemyndighetene måtte opprettet en egen informasjonstelefon.

Målet var å ta unna alle spørsmålene som ikke dreide seg om liv og helse.

På seks dager har Helfo i Tønsberg, som styrer telefonen, fått inn over 11.000 telefonsamtaler fra folk.

– Det sier at det er et behov og at vi kan hjelpe til med trygge befolkningen, sier Heidi Kvaal Djupvik, avdelingsdirektør hos Helfo i Tønsberg.

LEDER: Heidi Kvaal Djupvik er avdelingsdirektør hos Helfo servicetjenester. Foto: Magnus Iversen / NRK

Belaster nødnummeret

Under fredagens pressebrifing om koronasituasjonen i Norge sa fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, at det fortsatt er kapasitetsutfordringer hos legevakta og nødnummeret 113.

– Vi har en svær stab som svarer hos informasjonstelefonen, totalt 27 personer. Men vi har utfordringer på legevakt og hos 113.

– På legevakttelefonen er det innført et eget nummer som skal rute folk videre til informasjonstelefonen. Folk har et åpenbart informasjonsbehov og vi vurderer dette fortløpende, sa Lie.

Han advarte samtidig mot å ringe helsevesenet unødvendig.

– Man kan finne svar ved å lese på Folkehelseinstituttets nettsider. Hvis ikke det er nok, bruk informasjonstelefonen. Hvis man likevel føler seg sjuk, må man ringe fastlege eller legevakt. Men hvis alle ringer dit, blokkerer vi for folk som har andre sykdommer, sa Lie.

Gir ikke helseråd

Informasjonstelefonen gir svar på generelle spørsmål om korona-viruset, for eksempel råd om smitte, reise og hygiene. Djupvik hos Helfo er klar på at de ikke kan gi individuelle råd til dem som ringer inn.

– Vi veileder befolkningen mot nettsidene til Folkehelseinstituttet, der de kan finne oppdatert informasjon. Vi gir ikke helseråd eller medisinsk rådgivning, sier hun.

Telefonen åpner klokken 08.00 på hverdager og klokken 09.00 i helgene.

– Åpningstidene og hvor lenge vi skal holde på, blir vurdert ut ifra behovet fremover, sier hun.

Dette er Helfos råd til deg som har spørsmål om koronaviruset: