Hjemmekontor-året har ført til at den tradisjonelle brødskiva med pålegg nok aldri har vært mer populær.

Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop melder alle om en økning i salget av pålegg i fjor.

– Pålegg er så mangt, men ser vi bare på ost, kjøttpålegg, postei og spekemat så har Coop en vekst på 13 prosent i 2020. I 2019 var veksten 4 prosent, så det er en markant økning, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

Norgesgruppen forteller at de hadde en vekst på 11,4 prosent på påleggene som ligger på deres topp 10-liste.

Rema 1000 hadde en samlet vekst på rett under 13 prosent på de 37 mest solgte påleggene.

Vinnere år etter år

Ost og skinke i forskjellige varianter er desidert mest populært.

Ost og skinke går aldri av moten. Foto: Knut Fjeldstad / NRK

– Sånn er det år etter år. Ost og skinke er en sikker vinner. Vi nordmenn er jo litt trauste, sier Kristiansen i Coop.

Se topp 10-påleggslister lenger ned i artikkelen

Ikke overrasket

Økninga i påleggssalget er ikke overraskende.

Null grensehandel og mer tid hjemme for store og små er bare to av årsakene.

– Mye av denne økningen handler nok mest om at flere har spist mat på hjemmekontor. Samtidig har flere valgt å lage nistepakke fremfor å gå ut og kjøpe seg mat, sier Kristiansen i Coop.

Dagligvarebransjen peker også på at det er blitt laget flere nister hjemme fordi det ikke har vært lov å lage mat i barnehagene.

I hvor stor grad er pålegg en del av hverdagen din? Elsker brødskive og/eller knekkebrød med pålegg Spiser sjeldent den typiske matpakka Æsj. Pålegg er usunt og vondt Vis resultat

– Uforståelig for folk fra andre land

Ifølge Opplysningskontoret for meieriprodukter oppstod matpakka i hovedstaden på 1930-tallet.

En tradisjonell norsk matpakke. Foto: Privat

Et klokt hode i skolen fant ut at det var en sunn og billig erstatning til varmmat.

Kokk og matformidler Christopher Sjuve fatter ikke at matpakka står like sterkt den dag i dag.

– Det er ubegripelig. For utlendinger er det helt uforståelig at vi i verdens rikeste land smører våre egne matpakker. Jeg forklarer det med at selv om vi er rike, er vi fattige i sjelen. Det går tilbake til bonderøttene våre.

Kokk og matformidler Christopher Sjuve. Foto: Privat

Mener nordmenn har trist kosthold

Det er også vanskelig å forstå hvorfor Norge ikke har fått til en ordentlig skolematordning, slik for eksempel Sverige har, mener Sjuve.

– Det er trist at vi ikke har et mer variert kosthold i Norge. Vi spiser altfor mye brød og pålegg, og det er med på å forflate matkulturen. Det er ikke bra, og det er ikke sunt, sier matelskeren fra Tønsberg.

– Hva er ditt favorittpålegg, da?

– Det er min hjemmelagde skinke, som jeg brukte tre uker på å lage. Det er noe helt annet enn den kjedelig skinka i butikken. Bare kom hjem til meg og smak.

Coop: Topp 10 solgte pålegg i 2020 1 Norvegia original 1 kilo 2 Jarlsberg skorpefri 700 gram 3 Norvegia 27% skiver 300 gram 4 Gilde kokt skinke 120 gram 5 Gilde kokt skinke 160 gram 6 Jarlsberg 27% skiver 250 gram 7 Tine gudbrandsdalsost 1 kilo 8 X-tra kokt skinke 250 gram 9 SF Gulost original 1 kilo 10 Kavli skinkeost tube 176 gram

Norgesgruppen: Topp 10 solgte pålegg i 2020 1 Norvegia 27% skorpefri 1 kg Tine 2 Jarlsberg skorpefri 700 gram Tine 3 Kokt skinke 110 gram Gilde 4 Norvegia 27% skorpefri 500 gram Tine 5 Norvegia 27% skivet 300 gram Tine 6 Jarlsberg skorpefri 460 gram Tine 7 Gulost original 1 kg Synnøve 8 Gudbrandsdalsost G35 1 kg Tine 9 Jarlsberg 27% 250 gram Tine 10 Gräddost 380 gram Tine