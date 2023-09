Stephen Ackles er død

– Det er med stor sorg vi må meddele at musikeren Stephen Ackles har gått bort. Han ble funnet i sitt hjem på Langhus i dag. Familien ber om ro i sorgen, sier broren Erik Ackles til NTB.

Den norsk-amerikanske artisten og låtskriveren fra Brevik i Telemark hadde et stort musikalsk register.

Han spilte country, gospel, og blues, men ble først kjent som en dyktig tolker av 1950-tallets rockeartister.

– Et sjokk

Vokalist Paal Flaata har samarbeidet med Ackles i en årrekke. Sammen med Vidar Busk turnerte de med sin Elvis-hyllest. Ackles og Flaata har også gitt ut album sammen.

Flaata er i dyp sorg over å miste sin nære venn og musikerkollega.

– Det finnes bare én Stephen, skriver Flaata i en kort sms til NRK torsdag kveld.

Vidar Busk, Paal Flaata og Stephen Ackles da de gjestet Allsang på grensen. Foto: Thomas Andersen / TV2

I helgen stod Ackles på scenen under en Elvis-weekend på Rjukan i Telemark.

Det antas å være den siste konserten hans før han døde. Venn og arrangør av konserten, Pål Granlund tar nyheten tungt.

– Det er et stort sjokk. Han var jo her på lørdag og gjorde et veldig bra show. Det var blant Elvis-venner. Vi kan egentlig ikke skjønne det. Da var han i fin form, sier Granlund til NRK.

Det overraskende dødsfallet preger musikk-Norge.

– Utrolig trist å høre at du har forlatt oss, kjære Stephen. Ekkoet fra stemmen din og pianoet ditt vil henge igjen her for alltid. God tur videre fine deg, skriver Wig Wam-vokalist Åge Sten Nilsen på sin Facebook-side.

Stephen Ackles, Benedicte Brænden, Ivar Dyrhaug, Linda Kvam og Åge Sten Nilsen i TV-programmet Beat for Beat på NRK. Fire x Elvis-vokalister på Rockefellers Elviskveld: Jahn Teigen, Paal Flaata, Trond Granlund og Stephen Ackles. Stephen Ackles som gjest i programmet Gundersen & Grønlund A/S, sammen med Ole Jørgen Grønlund og Bjørn Gundersen. Fra NRK-programmet «Hillbilly highway» fra 1993. Pål Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk spilte under Allsang på grensen.

Artist Marian Aas Hansen sier at hun er i sjokk over de triste nyhetene. Hun forteller at hun planla et stort show sammen med Ackles til våren.

– Stephen kommer til å rocke i hjertene til både oss og fansen for alltid. Vår dypeste kondolanse til familien. Vi kommer aldri til å glemme deg, skriver hun på Facebook.

Satte Elvisrekord

Siden tidlig på 90-tallet har han gitt ut en lang rekke album og ble nominert til Spellemannprisen tre ganger.

Stephen Ackles satte Elvis-rekord i 2003. Foto: Erlend Aas / NTB

Han var en stor pianoentertainer som også turnerte i Europa, USA og Asia. Han har spilt sammen med blant andre Johnny Cash, Elton John, Jerry Lee Lewis, Kris Kristoffersen og Tom Jones.

I 2003 satte Ackles verdensrekord da han sang Elvislåter i hele 30 timer, tolv minutter og ett sekund. Rekorden ble senere slått.

I 2012 opptrådte Ackles i NRK-programmet Trygdekontoret med en cover av Paul Wibiers låt «Satan», noe som fikk VGs Anders Giæver til å lure på om dette var det beste musikkinnslaget på NRK noensinne.

Låta ble kåret til Årets coverlåt.

Stephen Ackles var med i Melodi Grand Prix tre ganger, her i 1999 med låta «Lost Again». Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIX

Året etter fulgte comebackalbumet «For More Than Only Tonight».

­­­I 2017 turnerte han med søsteren til rockelegenden Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis, med showet «Great Balls of Fire».

Han deltok også tre ganger i den norske finalen i Melodi Grand Prix.

Ackles var også skuespiller og har blant annet gjort stemmen til Rive Rolf og bakesmurfen i Smurfene 2.

Ackles etterlater seg to barn samt barnebarn.