Slik går du på do på tur: – Grav et hull uten å ødelegge gresset

1. Slik setter du opp telt

Det viktigste man må huske på når man skal finne teltplassen, er at det er rett og fint underlag. I tillegg må bakken være slik at man får festet teltet godt.

Det kan også være lurt å sette teltet i skyggen, så det får le fra sola.

– Også er det viktig å finne et sted med fin utsikt, sier Mats Kneppen i DNT, med et smil.

Da mange har planer om norgesferie i sommer, ble han med NRK på tur for å dele sine erfaringer og tips.

Soveplassen er viktig. Her er Mats Kneppens tips. Du trenger javascript for å se video. Soveplassen er viktig. Her er Mats Kneppens tips.

2. God turmat

Reporter Karoline Stangenes fikk en smaksopplevelse av de sjeldne da Mats Kneppen i DNT serverte sin turmat-favoritt. Han hadde lagt vekk matpakka og kuttet opp noen grønnsaker og litt krydret pølse.

Dette varmet han opp i en panne over en primus.

– Fy søren så godt det var, sier Stangenes.

Reporter Karoline Stangenes får en smaksopplevelse av de sjeldne når Mats Kneppen i DNT serverer sin turmat-favoritt. Du trenger javascript for å se video. Reporter Karoline Stangenes får en smaksopplevelse av de sjeldne når Mats Kneppen i DNT serverer sin turmat-favoritt.

3. Slik pakker du sekken

Mange har planlagt for dårlig når de pakker sekken. De tar med seg tung mat og drikke. Kneppen i DNT sier at man selvfølgelig må ha med det mest nødvendige som er sovepose og liggeunderlag. Han pleier også å ta med seg telt på tur, men mange velger å sove under åpen himmel.

Kneppen har også en litt spesiell nødvendighet som han alltid har med seg.

– Disse trenger vel ikke alle å pakke? spør reporter Stangenes og løfter opp crocs'ene.

– Crocs er mitt stalltips. Det er en komfortartikkel jeg alltid har med meg. Jeg liker å være tørr og luftig på føttene på kvelden, ler Kneppen.

Mats Kneppen i DNT har alltid med seg crocs på tur. Du trenger javascript for å se video. Mats Kneppen i DNT har alltid med seg crocs på tur.

4. Slik henger du opp hengekøya

Den passe lengden mellom trærne du ønsker å ha hengekøya di, er cirka fem meter. Fest alltid stroppene litt høyere enn du selv tror.

Det viktigste er en god knute så du slipper å falle i bakken etter at du har festet hengekøya.

– Også her tenker jeg alltid utsikt først, sier Kneppen.

Her er Mats Kneppens beste tips Du trenger javascript for å se video. Her er Mats Kneppens beste tips

5. Slik får du gått på do

Det er den ene tingen vi alle mennesker må. Den mange helst prøver å unngå når de er på tur. Men skal du overnatte ute, er sjansen stor for at du må på do før eller siden.

Hva må man tenke på når man må ordentlig på do på tur?