Skadd under trefelling i Nome – luftambulanse på vei

Nødetatene er på vei til Flåbygd i Nome etter melding om at en person har fått et tre over seg.

Uhellet skal ha skjedd i forbindelse med trefelling, opplyser politiet.

– Den skadde skal være frigjort, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.

En luftambulanse er også på vei til ulykkesstedet.