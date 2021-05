Den 46 år gamle mannen var kjæresten til Thea H. Braavold, som ble funnet død i leiligheten sin 2. februar i fjor.

Thea Halvorsen Braavold ble 31 år gammel. Foto: Per Skov

Påtalemyndigheten mener han drepte Braavold, noe han nekter for.

Erik Waale Næss og Arvid Jens Nedal er begge spesialister i psykiatri og har foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen.

De konkluderer med at han i tiden rundt drapet var mistenksom og paranoid, men ikke psykotisk.

Det kom fram da de to sakkyndige forklarte seg i Vestfold tingrett tirsdag ettermiddag.

Vanskelig vurdering

Psykiaterne har slitt med å vurdere den drapstiltalte. Psykiater Erik Waale Næss sier til NRK at det har vært krevende.

– Det er alltid vanskelig når man har en observant som er så lite samarbeidsvillig. Og det er også vanskelig at det er et spesielt miljø hvor vitneutsagnene spriker i mange retninger, sier Næss.

De to psykiaterne forsøkte å ha flere samtaler med 46-åringen, men han svarte dem med få ord og korte setninger.

– Han sa lite, men var svært mistenksom overfor notatene jeg tok. Han virket mistenksom og i paranoid beredskap, men ikke psykotisk, forklarte Arvid Jens Nedal i retten.

Usikkerhet om drapstidspunktet

Psykiaterne sier 46 åringen ikke har vist tegn til å ha vært psykotisk verken før eller etter drapet.

Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til selve drapstidspunktet. Årsaken er at psykiaterne har måttet forholde seg til saksdokumenter og uttalelser fra vitner.

På spørsmål fra dommeren sier de likevel at det er lite som tyder på at han var psykotisk på dette tidspunktet.

– Tidspunktet for drapet er innenfor et smalt vindu. Det er for kort tid til at han kan ha vært i en psykotisk tilstand på det tidspunktet, forklarte Næss i retten.

Mannen var også til observasjon på en psykiatrisk klinikk i Bergen i fire uker. De har heller ikke funnet tegn til at 46-åringen er psykotisk.

De sakkyndige mener det er stor risiko for at tiltalte vil begå nye voldshandlinger.

– Betryggende

Bistandsadvokat Mette Renholdt Achenhausen syns det er betryggende at politiet har gjort en grundig etterforskning i denne saken.

– At politiet bruker ressurser i en tid hvor man hører mye om ressursknapphet, er betryggende, sier hun.

Hun legger til at for etterlatte, fornærmede, og også for samfunnet, er det en trygghet at man kan dømmes til forvaring og ikke kun til psykiatrisk helsevern.

Den tiltalte sier fortsatt at han ikke er skyld i drapet. Torsdag er satt av til sluttprosedyrer.

– Min klient har nektet straffskyld i denne saken, og jeg vil trekke frem momentene som trekker i den retning, sier forsvarsadvokat Jonny Sveen.