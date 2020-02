Rovdata: Ulvene i Norge stammer ikke fra dyrepark i Paris

Rovdata har analysert DNA fra åtte ulver og melder i en pressemelding at de ikke har funnet noe nytt om ulvenes opphav.

Konklusjonen er at det ikke er noe grunnlag for å si at ulvene stammer fra dyreparker eller er hybrider, skriver de i en pressemelding mandag.

– Vi har analysert mitokondrie-DNA fra de samme åtte ulvene som tyskerne skal ha analysert, og resultatene viser at det ikke er noe grunnlag for å si noe nytt om opphavet til ulvene i Skandinavia, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Det var like før jul at det blei stor diskusjon om hvor ulvene i Norge kom fra.

Telemark Bonde- og småbrukarlag hadde fått analysert blod henta fra død ulv og hevda DNA-analysene viste at ulv skutt i Norge hadde slektskap til ulv fra en fransk dyrepark.

Ifølge Rovdata viser nye DNA-prøver at ulvene hadde skandinavisk opphav.

Det var nestleder Regina Brajkovic i Telemark Bonde- og småbrukarlag, som anonymt fikk tilsendt blod fra død ulv i Norge. Dette blodet fikk hun så analysert ved det tyske laboratoriet.

Nå forbereder hun et møte på tirsdag på Rena der hun skal utdype sine funn om ulvene. Møtet er i regi av Åmot Senterparti, og også SP-leder Trygve Slagsvold Vedum deltar.

Hun vil ikke kommentere saken før etter dette møtet.

– Jeg har ikke lest pressemeldinga fra Rovdata og har ikke tid til å svare nå, for jeg ønsker å svare ordentlig.