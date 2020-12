Det var ved et lagerlokale på Kjørbekk i Skien politiet lørdag 21. november pågrep en norsk og en litauisk mann, på henholdsvis 25 og 52 år.

I en polskregistrert trekkvogn med henger ble det funnet mellom 700–800 kilo hasj. Selges dette i små doser, snakker vi om en verdi på opp mot 140 millioner kroner, ifølge politiet.

– Det er et av de største hasjbeslagene som er gjort av norsk politi noen gang, sier politiadvokat Odd Skei Kostveit ved politiet i Skien, til NRK.

Flere personer involvert

I etterkant har ytterligere én norsk statsborger blitt pågrepet av politiet. Alle mennene er siktet for grov narkotikakriminalitet.

Politiadvokat ved politiet i Skien, Odd Skei Kostveit, sier beslaget har en gateverdi på opp mot 140 millioner kroner. Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– Politiet mener at det er flere personer involvert, og vi kan derfor heller ikke utelukke at flere personer vil bli pågrepet, sier han.

En av politiets hypoteser er, ifølge Kostveit, at hasjen har kommet med den polske traileren, og på den måten fremstår det som organisert.

– Vi tenker jo at dette er et beslag som er såpass stort at det dekker behovet langt utover Grenland, Telemark og Sør-Øst distrikt. Så dette er for et større marked, en større del av landet. Det må vi anta.

STORT BESLAG: Ifølge politiet var hasjen lett å finne i lokalet. Foto: Theo Aasland Valen

Kostveit kan ikke si noe om bakgrunnen for selve beslaget.

Det er politiet i Telemark som leder etterforskningen av saken, med ressurser fra flere enheter i distriktet.