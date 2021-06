Hytta ved Hallevannet i Larvik er bare 35 kvadratmeter stor. Det er ikke vei dit og heller ikke strøm. Utedo er eneste tilbud for den trengende. Vann må pumpes fra innsjøen. Men det er mengder av sjarm og ro for den som ønsker det. Prisantydning 1,5 millioner kroner.

Mange fant det fristende.

130 personer stod på liste som interesserte. 30 tok båtturen til hytta. Visningen var på lørdag og på mandag var den solgt. 2,65 millioner kroner ble prisen, nesten det dobbelte av hva selger hadde trodd.

MEGLER: Daniel Kamås Shahabi fikk et raskt salg av den lille hytta. Foto: Eiendomsmegler1

Daniel Kamås Shahabi hos Eiendomsmegler1 stod for salget. Han er overveldet over interessen, men ikke overrasket.

Ikke nok hytter

Analytiker Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret sier at det ikke er nok hytter til salgs for å tilfredsstille alle som ønsker seg en. Hvert år undersøker han hvordan det står til med kjøpelysten. I februar 2020 svarte 100 000 nordmenn at de planla hyttekjøp.

Så kom pandemien.

ANALYTIKEREN: Bjørn-Erik Øye ser at trenden med Norgesferie holder trykket oppe i hyttemarkedet. Foto: Pressefoto

Plutselig så mange for seg en ferie på egen hytte. Prisene på hytter gikk opp. 2020 ble et rekordår.

I år har prisene økt enda mer. Hyttene har blitt 11 prosent dyrere enn i fjor, viser tallene fra Prognosesenteret så langt i år.

Nå svarer 220 000 nordmenn at de planlegger hyttekjøp.

Rundt 30 000 hytter legges ut for salg hvert år. Ikke nok til alle med andre ord.

– Det er en desperat jakt på hytter, sier Bjørn-Erik Øye.

Antall solgte hytter har økt med nesten 50 prosent i forhold til i fjor. Det viser tallene i starten på juni.

Det er de billigste hyttene som er mest etterspurt. De som koster under 1,5 millioner kroner.

BUDKRIG: Denne hytta i Larvik må rives. Likevel er budet nå over 2 millioner kroner. Trolig skyldes det gangavstand til sjø og strand. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Kun 1,2 prosent av de solgte hyttene kostet mer enn 10 millioner kroner.

Bruker hytta mer

Det er kanskje ikke overraskende, men hyttefolket har aldri brukt hytta mer enn de gjorde i 2020. I 2015 var hytta i bruk 45 døgn i året i snitt. Fra mars 2020 til februar 2021 steg tallet til 59 døgn i året. Og det til tross for hytteforbud i starten på pandemien.

Øye tror det skyldes mer enn bare korona.

– Hyttene er finere, arbeidstiden er blitt mer fleksibel og folk har bedre økonomi enn før, sier han.

Han mener også at mange som bor trangt i hverdagen søker seg til hytta for å få mer plass rundt seg.

Det er en trend som startet lenge før pandemien.