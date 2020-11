Hittil i år har Posten hatt 42 prosent økning på pakker fra netthandel sammenliknet med samme tid i fjor.

Nå planlegger de for at det skal håndteres historisk store mengder med pakker.

600 flere medarbeidere hentes inn på terminaler og sjåførsiden.

– Det er all grunn til å tro at vi går inn i en periode der vi vil se pakkemengder som vi aldri før har sett, sier pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen.

Setter inn 400–500 flere

Også andre leveringstjenester setter inn ekstra mannskap.

Post Nord forventer 300–400 prosent vekst innen hjemlevering i forhold til dagens nivå. I butikk regner de med 50 prosent flere pakker sammenliknet med i fjor.

MÅ ANSETTE: Post Nord anslår at de må ha 400–500 flere medarbeidere fordi de forventer 300–400 prosent vekst innen hjemlevering av pakker, sier kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen.

Selskapet anslår at de vil trenge 400–500 flere medarbeidere i terminal, som sjåfører og kundeservice, opplyser kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen.

De tror de siste smittevernreglene sist uke og påbud fra myndighetene vil føre til en bølge med økt netthandel.

Leveringstjenesten Helt hjem forventer 143 prosent vekst i november opp mot fjoråret, med klart størst trykk på Black Week. De øker bemanningen med 100 prosent på hovedterminalen i Nydalen.

Forventer doblet volum

Den lokale bedriften Bypost ansetter 20–25 nye sjåfører i Vestfold, Grenland, Buskerud og Oslo for å stå rustet til en eksplosiv økning i handelen.

Budfirmaet med 120 ansatte har opplevd en eventyrlig vekst siden koronanedstengingen i mars. Også i juni utvidet de staben med 17 ansatte.

EKSPLODERT: Bypost i Skien forventer 10 000–15 000 daglige leveringer bare i Vestfold framover og tror det starter helga før Black Friday. Sjåfør Inga Berzina er glad for å ha mye å gjøre. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

De beregner 10 000–15 000 daglige leveringer bare i Vestfold fram mot jul, og tror det starter allerede helga før Black Friday.

– Det er forventet et voldsomt trøkk og vi regner med at volumet vil doble seg inn mot Black week og julehandelen, sier daglig leder Terje Moen.

Spår tidenes julehandel

Hovedorganisasjonen Virke tror årets julehandel vil bli historisk høy både på nett og for detaljhandelen.

– Dette blir sannsynligvis tidenes julehandel både målt i absolutte tall, men også i vekst i forhold til fjor, sier direktør i Virke handel, Harald Jachwitz Andersen.

Det er ikke bare netthandelen som har tatt av, også detaljhandelen har skutt i været.

– Det høres litt surrealistisk ut, men så langt har 2020 vært et svært godt år for store deler av norsk detaljhandel. Det vil vi også se i årets to siste måneder, sier han.

Vil ikke stenge kjøpesenter

Selv om smitten øker og det forventes mye handling i butikker, vil ikke Helsedirektoratet anbefale å stenge kjøpesentre.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad viser til at kjøpesentre huser apotek, matbutikker og andre butikker som er nødvendige for mange.

– Derfor ser vi ikke på stenging av kjøpesentre som et formålstjenlig tiltak i pandemien, sier han.

Blant annet i Oslo er det innført krav om munnbind på kjøpesentre når man ikke kan holde minst en meters avstand.

Håper å unngå pakkehav

Posten kan ikke garantere at det ikke blir kaotisk før jul.

– Vi har tro på at vi skal klare å håndtere det. Men vi har vært gjennom et år der uventede ting har skjedd på grunn av koronasituasjonen. Det kan også skje inn mot Black Friday og jul, sier Kenneth Pettersen.