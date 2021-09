Mannen ble funnet skyldig i å ha hatt sex med tre sårbare kvinner som han kom i kontakt med via jobben som politimann. Han må også betale til sammen 300.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnene.

Mannen er dømt for alle forholdene han stod tiltalt for. Spesielenheten ba om to års fengsel, men retten har altså gitt han en strengere straff.

Retten mener den nå pensjonerte politimannen har misbrukt den makten han hadde som politiførstebetjent til å skaffe seg sex med kvinnene i flere år.

Ikke trodd

Mannen har hele tiden nektet straffskyld og har sagt at han aldri har hatt sex med de tre kvinnene.

Retten har ikke funnet mannens forklaring troverdig.

Retten har lagt vekt på kvinnenes forklaring og hyppig kontakt med dem. Politimannen skal ha kontaktet én av dem over 100 ganger i løpet av ett år, ifølge dommen.

Politimannen kom i kontakt med kvinnene gjennom jobben sin. Felles for dem alle var at de var i sårbare situasjoner.

Kontakten han har hatt med dem har vært langt hyppigere enn det som er normalt i slike situasjoner. Retten mener politimannen utnyttet dette til å skaffe seg seksuell omgang med dem.