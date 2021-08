– Teoretisk sett kunne jeg vært hos disse damene når som helst, men hvordan skal man forsvare seg mot sånne påstander. Det er jo helt umulig, sa politimannen selv rett før rettssaken mot han var ferdig tirsdag.

Den erfarne politimannen i 60-åra misbrukte stillingen sin til å skaffe seg sex med tre kvinner, blant dem en rusavhengig informant og en voldsutsatt kvinne, ifølge Spesialenheten for politisaker.

De mener han forsøkte å true én av kvinnene til å ikke si noe om det seksuelle forholdet. Han skal også ha forsøkt å påvirke en av kvinnenes forklaring da Spesialenheten etterforsket sakene.

Den nå pensjonerte politimannen nekter straffskyld og sier han aldri har hatt sex med kvinnene.

Tirsdag var siste dag i rettssaken i Nordre Vestfold tingrett. Rettssaken har pågått i over to uker. Foto: Freddy Samson Fagerheim / nrk

Vil fengsle i to år

– Spesialenheten mener det er skjerpende at det har skjedd med tre kvinner, en rekke ganger og over flere år.

Det sa aktor fra Spesialenheten, Mona Skaaden-Bjerke, under sluttprosedyrene i retten.

Der var hun klar på at politimannen har grovt utnyttet stillingen sin og mener han må i fengsel i to år.

– Det er mulig å ramme noen med å dikte opp en historie. Men det er ikke holdepunkter for at de tre kvinnene har gjort det, sa Knut Wold, som også er aktor fra Spesialenheten.

De trekker frem tidligere saker der polititjenestefolk er dømt for å ha misbrukt stillingen sin. Lengden på straffen varierer fra seks måneder til i underkant av to år.

Bistandsadvokatene til kvinnene ønsket oppreisningserstatning mellom 100.000 til 200.000 kroner.

VITNET: Kvinnen som hevder den pensjonerte politimannen brukte henne for sex, sier hun blir sint av å høre ham lyve i retten. Politimannen nekter for å ha hatt seksuell omgang med kvinnene. Foto: Robert Hansen / NRK

– Offentlig henrettelse

Spesialenheten har brukt tid i retten de to siste ukene på å be kvinnene detaljert forklare hva som skjedde og hvordan de seksuelle forholdene var.

Forklaringene er også de viktigste bevisene for Spesialenheten. Grunnen til det er at de mener kvinnene ikke kjenner hverandre eller har visst om hverandres historier.

Det finnes ikke DNA-bevis, bilder eller video som beviser at kvinnene har hatt sex med politimannen fra Vestfold.

– Det er en svakhet for hele bevisførselen. Og Spesialenheten sier det handler om de fornærmedes forklaring. Men det viktige er at retten må se om tiltaltes forklaring kan utelukkes, sier forsvarer Steinar Thomassen til NRK.

En av kvinnene skal også ha presset politimannen til å pågripe ei kvinne i rusmiljøet, eller så ville hun sende en sexvideo, som ikke eksisterte, til politiet.

Mot slutten av rettssaken fortalte tiltalte at den begynte å ta på, og at den rent menneskelig sett er en forferdelig påkjenning for han.

Politimannen viste til at saken omtales i media og beskrev omtalen som en offentlig henrettelse av han.

FORSVARER: Steinar Thomassen fra rettens siste dag, tirsdag. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kritiserer Spesialenheten

Advokaten til politimannen mener etterforskningen til Spesialenheten har tatt det for gitt at politimannen er skyldig. Og at det er ikke politimannens som skal bevise at han er uskyldig.

Han mener politimannen må slippes fri og ikke få noen straff.

– Spesialenheten har fra dag en lagt de fornærmedes forklaringer til grunn, både når det gjelder tid og sted, men ikke hatt noe fokus på hva slags bevegelser tiltalte har hatt, sier Thomassen til NRK.

Han mener også at en av kvinnene har forklart seg feil.

– Hun forklarte om seksuell omgang til Spesialenheten, men i etterkant har det vist seg å ikke stemme. Da endret hun tidspunkt, noe etter min oppfatning svekker hennes troverdighet.

Dommen i saken er ventet 16. september.