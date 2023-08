Da arbeidsdagen var over en desemberettermiddag i fjor, stelte politimannen seg og gikk på vorspiel på politistasjonen sammen med andre etterforskere.

Det var god stemning både på vorspielet og selve julebordet som fant sted i nabobygget til politihuset i Tønsberg.

Etter at han hadde holdt takk for maten-talen, kom etter hvert politijuristene som hadde hatt julebord et annet sted i byen til stedet.

Dette husker ikke politimannen, som under rettssaken forklarte at han fikk «blackout».

Fornærmet flere kolleger

Retten har imidlertid domfelt mannen for drapstrusler, beføling og vold mot flere kvinnelige politijurister.

Vitnene har beskrevet politimannen som veldig full, og at han var «høyt oppe» etter middagen.

Én av de fornærmede fikk ifølge dommen to slag med flat hånd i ansiktet av politimannen. Han ble også funnet skyldig i å ha befølt den samme kvinnen på brystene og rumpa.

Etter ett av slagene ble mannen geleidet ut av restauranten av en annen av de fornærmede. Ifølge dommen vekslet han da mellom å lage kysselyder og drapstrue politikvinnen. Dette gjentok seg også senere på kvelden, da kvinnen var alene med politimannen inne på politihuset.

Fengsel og bot

Politimannen ble frifunnet for å ha kysset en kvinne på munnen to ganger. Retten mener omstendighetene rundt kyssene er uklare, og at tvilen skal komme den tiltalte til gode.

Agder tingrett har likevel dømt mannen til 50 dagers fengsel, der 30 dager er gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han må også betale en bot på 20.000 kroner og 8.000 kroner i saksomkostninger.

Tiltalte var langt nede under rettssaken. Han ba om unnskyldning til politikvinnene og sa at han ikke kunne forstå hvorfor han hadde oppført seg som de forklarte.

Han fortalte også at han hadde drømt om å bli politimann siden han var barn.

Godtar dommen

Mannens forsvarer, advokat Kristoffer Wibe Koch, skriver i en tekstmelding til NRK at klienten hans tar dommen til etterretning.

– Han kommer ikke til å anke, sier Koch.

Betyr det at han er ferdig som politimann?

– Det er ventet at arbeidsgiver vil treffe en avgjørelse vedrørende stillingen som politimann når dommen er rettskraftig, svar advokaten.