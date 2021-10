I gamle Tjøme kommune har det blitt avdekket hundrevis av byggesaker som er behandlet feil. Den nye kommunen, Færder, er i gang med en stor jobb for å rette opp i lovbrudd i rundt 400 ulike saker.

I sommer dukket det opp enda en sak.

Denne gangen ble det avdekket at Arbeiderpartiets Siri Foyn, som sitter i utvalget for kommunalteknikk, hadde gjort flere feil på sin strandeiendom.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

Færder kommune var inhabil og ba nabokommunen Sandefjord om hjelp.

Nå er konklusjonen klar.

Fant flere brudd på plan- og bygningsloven

Ombyggingen av garasjen til soverom og bad er ikke godkjent.

Strandhus har ikke ferdigattest og er tatt ulovlig i bruk.

Strandhuset har en litt annen plassering enn det er søkt om.

INGEN KOMMENTAR: Siri Foyn jobber med å rette opp det som er gjort feil. Foto: Færder Arbeiderparti

Siri Foyn vil ikke kommentere noe i denne saken. I sitt tilsynssvar skrev hun at hun fikk avslag av Tjøme kommune på søknaden i 2015 om å bygge om garasjen til boenhet.

« ... ved forespørsel til bygningsmyndigheten i daværende Tjøme kommune fikk jeg tillatelse til innredning i henhold til søknad, men måtte velge om jeg ønsket å bygge kjøkken eller bad. Det ble valgt bad.»

Det ble ikke sendt inn en ny søknad om bruksendring.

En alvorlig sak

Det var et tips fra kommunestyrepolitiker Jørn Magdahl fra Felleslista Rødt/ SV som førte til at feilene på strandeiendommen til Siri Foyn ble oppdaget.

Han mener summen av sakene viser at det ikke bare kan være en glipp. Han sier folk kan gjøre feil, men at dette må få konsekvenser.

– Det er mer alvorlig når det gjelder en meget erfaren byggesakspolitiker i en situasjon hvor man rydder opp i tillatelser og lovbrudd på Tjøme. I sum synes jeg det er en alvorlig sak, sier Magdahl.

VIL BYTTE UT: Rødts Jørn Magdahl vil ha Siri Foyn ut av hovedutvalget. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Vil ha nytt utvalg

Han mener Foyn må rydde opp i bruddene som er funnet. Han mener også at det bør vurderes at det velges et nytt utvalg for kommunalteknikk hvor de andre medlemmene blir sittende og Foyn blir erstattet.

– Hva kan man oppnå med det?

– Man kan oppnå at folk flest ser at det stilles bestemte krav til politikere og at man ikke kan gjøre lovbrudd uten at det får konsekvenser.

– Arbeiderpartiet har tillit til Siri Foyn.

– Da er vi dønn uenige.

Fortsatt tillit

Ordfører Jon Sannes Andersen (Ap) vil ikke kommentere saken. Han sender ballen videre til styreleder i Færder Arbeiderparti, Kjetil Edvardsen.

HAR TILLIT: Styreleder i Færder Ap, Kjetil Edvardsen, sier de har tillit til Siri Foyn. Foto: Arbeiderpartiet

Han er en av få som vil uttale seg.

– Vi skyver henne ikke ut i det ytterste mørke. Det som er feil, må bringes i orden, sier Edvardsen.

Det er han i dialog med Foyn om.

– Hvordan kan en så erfaren politiker gjøre slike feil?

– Jeg vil ikke gå inn på det, sier Edvardsen.

Siri Foyn får ikke lenger behandle saker som er like eller ligner på hennes egen sak, men har partiets fulle tillit.

– Det er forskjell på å sprenge bort et svaberg og ikke å levere inn ferdigattest, sier Edvardsen.

Han sier den videre behandlingen av saken må være lik den alle andre får av kommunen.