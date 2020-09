I forrige uke dukket det opp en del kontoer på både Instagram og Facebook som utga seg for å være politiets nettpatrulje i flere politidistrikter, blant annet Sør-Øst, Vest, Sør-Vest, Oslo og Finnmark politidistrikter.

Etter hvert begynte de falske kontoene å kontakte politiets nettpatrulje med videoer og ekstreme innlegg.

– Det var trollete innlegg der de utga seg for å være i fare og hadde suicidale tanker. Det tok mye av kapasiteten vår og vi skjønte at det var falske kontoer, sier fagansvarlig Mads Holmern i nettpatruljen i Sør-Øst politidistrikt.

Stengte kontoene

Politiet klarte å spore opp to jenter som de mener sto bak og kontoene ble stengt.

Men det stoppet ikke der.

Snart dukket det opp to nye falske kontoer. Politiet mener det er de samme ungdommene som også laget disse.

– I en av kontoene utga de seg for å være oss, sier Holmern i Sør-Øst.

Er anmeldt

Jentene er nå anmeldt for å utgi seg for å være politi. Det er straffbart i Norge, også på nettet.

Politiet ser alvorlig på saken og har i samarbeid med Instagram også gitt ungdommene begrensninger på sin Instagram-bruk.

– Det er alltid alvorlig når folk utgir seg for å være politi. Det kan bryte ned tilliten som befolkningen har til politiet dersom de ikke blir møtt profesjonelt. Det er viktig at folk har tillit til oss og vet at når de møter politiet, kan de være trygge på at de blir godt ivaretatt, sier Holmern.

ALVORLIG: Politiets nettpatrulje måtte bruke mye tid på å spore kontoene. (arkivbilde) Foto: Åge Algerøy / NRK

Ikke opplevd før

Han sier at de ikke har opplevd at folk lager falske kontoer i politiets navn tidligere.

– Derfor velger vi å gå ut med dette for å vise at det er straffbart å utgi seg for å være politi, også på nettet. Det er viktig at man ikke gjør det, sier han.

Ungdommene blir nå fulgt opp av politiet. Saken vil bli etterforsket og vil bli vurdert opp mot Konfliktrådet eller ungdomsstraff.

– Dette er unge jenter og må følges opp på en annen måte enn voksne, sier Holmern.

Etter at jentene ble konfrontert, skal det ikke ha dukket opp flere nye falske kontoer.