Planovergangen med flest nestenulykker: Her kjører bussen på rødt

En fredag formiddag i mars kjørte to busser over planovergangen i Tønsberg sentrum på rødt lys. Den bakerste bussen var nær ved å få den ene jernbanebommen i taket.

Hendelsen ble fanget opp av et kamera på toget, som sto i ferd med å kjøre ut fra Tønsberg stasjon i retning planovergangen.

Bane Nor har politianmeldt kjøringen.

– Vi ser så alvorlig på at det skjer sånne farlige hendelser. Vi ønsker at alle sjåfører kjører forsiktig på slike planoverganger, sier Ingunn Halvorsen, kommunikasjonsleder i Bane Nor avdeling Sør-Vest.

Det er ikke første gang det skjer alvorlige hendelser ved denne planovergangen. Overgangen i Tønsberg er den planovergangen i Norgen det har skjedd flest nestenulykker, det siste året. Etterfulgt av den ved Dal stasjon og Lerli på Dovrebanen. Bare det siste året har seks biler og fem busser blitt stengt inne mellom bommene i Tønsberg.

Varslingen ved planovergangen i Tønsberg fungerer slik at det blinker rødt først, så lukker bommene seg etterpå.

Se video av en personbil som kjører på rødt i det bommene skal til å gå ned.

SE: Denne bilen kjører også på rødt. Filmet av en Bane Nor-ansatt. Du trenger javascript for å se video. SE: Denne bilen kjører også på rødt. Filmet av en Bane Nor-ansatt.

Tar opp saken internt

Bussene i denne aktuelle hendelsen tilhører selskapet Unibuss som kjører for Vestfold og Telemark fylkeskommune, ifølge Bane Nor.

Kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder i Unibuss vil ikke kommentere dette tilfellet før selskapet har fått dokumentasjon på hendelsen. Hun forteller på generelt grunnlag at bussjåfører tidligere har sagt at signalene ved overgangene kommer for sent.

– Altså at bussene kjører på grønt, men at det skiftes til rødt mens bussene er på vei over, sier Mejlænder.

Hun sier at de kommer til å følge opp saken internt med sjåførene.

JERNBANEOVERGANG: Det var på denne overgangen i Tønsberg at bussene kjørte på rødt. Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

Mener det er nok tid

Forklaringen på at bussene kjører på grønt, men ikke rekker å komme over tror ikke Bane Nor stemmer. De mener at det skal være nok tid til å rekke å kjøre over slik signalanlegget er stilt inn.

– Hvis man følger signalene og kjører på grønt, så er det nok tid, sier Halvorsen.

Halvorsen sier at dette er en veldig trafikkert planovergang og derfor vil de ha et møte med de involverte.

– Vi har en felles interesse av at det ikke skal skje noen ulykker. Derfor ønsker vi å sette oss ned med bussjåførene.

Totalt har det vært 247 tilløp til ulykker fra 1. januar i fjor på planoverganger i Norge. Det blir definert av Bane Nor som en hendelse som kunne ført til alvorlig ulykke.