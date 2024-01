Over hundre kommuner tar opp kampen for en jevnere fordeling av pengene

Hva mener du? Si din mening nederst i saken.

På Brunla ungdomsskole i Larvik viser tiendeklassingene Selma Dybwad Gulliksen og Kristine Sørlle frem utfordringene det gamle skolebygget byr på.

– Det er jo veldig slitt, sier Sørlle.

– I gymsalen for eksempel, lekker det vann når det regner, fortsetter Gulliksen.

Løsningen på lekkasjen er at det er satt frem en bøtte. Det er ikke noe hyggelig, synes tiendeklassingene.

Toalettet mangler dør, viser rektor Else Marit Bjerknes. Foto: Lars Tore Endresen / Lars Tore Endresen

I et av klasserommene er det flere hull i taket, og toalettet mangler dør. Ved sykefravær har ikke skolen råd til å skaffe vikar.

– Det føles litt urettferdig at vi må ha gymsal som lekker og hull i taket, sier Sørlle.

Rektor Else Marit Bjerknes har bestemt at elevene og lærerne selv må måke, så det blir fremkommelig.

– Vi har ikke råd til å måke skolegården, forklarer hun.

Elevene må måke skolegården selv. Ordfører i Larvik Birgitte Gulla Løken (H) og rektor Else Marit Bjerknes baner vei mellom snøfondene. Foto: Lars Tore Endresen / Lars Tore Endresen

– Vår tids store utfordring

Alle landets kommuner har samme krav til hvilke tjenester de skal tilby sine innbyggere.

Men hva som kan tilbys, avhenger av hvor mye penger kommunen har.

En analyse av fordelingen av skatteinntekter fra 2022 viser at det er stor forskjell på de inntektssterke og inntektssvake kommunene.

Inntektssystemet i kommunene og fylkeskommunene Ekspander/minimer faktaboks Utgangspunktet er at alle har rett på de samme velferdstjenestene, uavhengig av bosted. Kommunene plikter å tilby blant annet barnehage, skole, pleie og omsorg og sosialtjenester. Kommunene får penger fra staten og fra det innbyggerne deres betaler i skatt. Men det er stor forskjell fra kommune til kommune hvor mye inntekter og utgifter de har. Et inntektssystem fordeler kommunenes inntekter og utgifter. Men utgiftene fordeles fullt ut, fordeles skatteinntektene bare delvis. Fordi skatteinntektene ikke fordeles likt mellom alle landets kommuner, har de kommunene med mange innbyggere i godt betalt arbeid mer penger enn kommuner med store grupper utenfor arbeidslivet og lavt lønnede innbyggere.

Mange ordførere er bekymret over kommunens økonomi.

Med Larvik i spissen har 31 kommuner rustet opp for kampen for en jevnere fordeling av skatteinntektene. De vil at det i større grad tas fra de rike og gis til de fattige.

De har invitert over 300 av de kommunene i landet som får skatteinntekter under nasjonalt gjennomsnitt. Hittil er over 100 kommuner påmeldt.

Oslo er en av få kommuner med skatteinntekter over gjennomsnittet. Kommunen tilbyr en demenslandsby til sine innbyggere. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Vi har et skatteutjevningssystem i Norge som gjør rike kommuner stadig rikere og fattige kommuner som Larvik, stadig fattigere.

Det sier ordfører i Larvik Birgitta Gulla Løken (H).

– Ulikhetene i Kommune-Norge er i ferd med å bli vår tids store utfordring, så det må vi gjøre noe med.

Kommunene som har skatteinntekter under nasjonalt gjennomsnitt, utgjør over 80 prosent av Kommune-Norge. På listen er byer som Kautokeino, Halden, Eidsvoll og Arendal.

Kun et fåtall kommuner har inntekter over snittet. Forholdene på skolen i Larvik står i sterkt kontrast til Bekkestua ungdomsskole i Bærum, en kommune med skatteinntekter over nasjonalt gjennomsnitt.

Skolen, som ble pusset opp for to år siden, tilbyr eget rom med tribune for bordtennisturneringer, fussball bord, store og lyse fellesarealer og green screen til å lage film.

Elevene får egen Ipad, og det er både AppleTV og tusjtavle i alle klasserom.

Bekkestua ungdomsskole i Bærum er nylig pusset opp. Her slipper elevene å måke veien selv. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

– Vi er veldig fornøyde med at vi har fått et nytt bygg. Vi har fått ansatt alle vi trenger, og vi har det utstyret vi trenger, sier rektor Morten Rondan.

Forstår engasjementet

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) sier han forstår engasjementet fra kommunene som har lave inntekter, men store behov.

– Det er forskjeller i Kommune-Norge nå. Et av målene vi har er å utjevne noe mer mellom de kommunene som har lite skatteinntekter og de som har mye.

Det vil alltid være litt forskjell fra kommune til kommune, mener ministeren.

– Men nå er det større forskjeller mellom de fattige og de rike kommunene, og da må vi prøve å utjevne i større grad.