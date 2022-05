– Det er ikke pengene som motiverer, understreker 17-åringen, som har blitt headhuntet til lærlingplass i Schibsted fra høsten.

Representanter for mediegiganten slo selv på tråden da de hørte om produktet tidligere i vinter.

Laget hjemme

Han sitter med to store skjermer foran seg på gutterommet hjemme i Skien.

Her klekker skoleeleven ut gode ideer. Gjerne med et stort glass iskald cola på skrivebordet, og aller helst på kveldstid.

– Jeg kaller meg datanerd med stolthet. Jeg har ingen problemer med å skille meg ut, smiler han.

Ole Halvor Lindtveit Bergan trives best i stolen foran skjermene på soverommet hjemme i Skien. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Og selv om kodingen som ligger bak appen Passvarsel kan virke komplisert for oss som ikke er så bevandret med programmering, er selve konseptet enkelt å forstå.

Det handler ganske enkelt om å slippe kø og lang ventetid.

Under pandemien har mange ventet med å fornye passene sine, noe som har ført til lange køer på passkontorene i sommerhalvåret.

Utfordringen består i å få time hos politiet, slik at man kan bestille det lille, men helt nødvendige, reisedokumentet.

En rask sjekk viser at det mange steder er fullt i flere måneder fremover.

På politiets nasjonale nettsider oppfordres personer som ikke må ha nytt pass i sommer, til å vente med å søke til etter 1. august.

Ingen krøsus foreløpig

Bergan fikk selv erfare at det var vanskelig å få time da han ville fornye passet i februar.

Det var dette som satte tenåringen på tanken om at det måtte være mulig å finne en løsning for å plukke ut ledige timer.

Som sagt så gjort.

Han utviklet nettstedet Passvarsel, der kundene betaler 125 kroner for å få varsel om de neste ledige timene hos politistasjoner i nærheten.

Dette har allerede hjulpet mange med å få passet i orden før ferien, og så langt er det altså mer enn 4000 personer som har betalt for tjenesten.

Men selv om det høres ut som store summer for en 17-åring, er han nøye med å understreke at det også blir en del utgifter.

Ole Halvor Lindtveit Bergan viser frem appen han fant opp tidligere i år. Den kan hjelpe deg med å finne ledig time, men med stor pågang garanterer den ikke at du får passet i tide til ferien. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Tekstmeldinger koster for eksempel overraskende mye å sende ut når antallet øker. I tillegg betaler jeg selvsagt skatt. Men jeg sitter jo likevel igjen med ganske mange tusen kroner, som jeg planlegger å putte inn i firmaet. Sånn sett er jeg selvsagt heldig og veldig fornøyd, forteller han til NRK.

Det er uansett ikke pengene som er den viktigste drivkraften for Bergan.

– Nå lager jeg for eksempel nettside for organisasjonen Omvendt julenisse. Det koster dem ikke noe. Det viktigste er å bidra med noe som betyr noe.

Fikk lærlingplass

Appen har også skaffet ham lærlingplass til høsten.

E24 slo nemlig på tråden og tilbød han en plass, etter at de hadde hørt om den unge oppfinneren.

– Det gleder jeg meg veldig til. Jeg skal ha mest hjemmekontor, men vil pendle til Oslo innimellom, forteller 17-åringen.

I dag går han på IT- og medieproduksjonslinja ved Porsgrunn videregående skole.

Fredrik Stave, utviklingssjef i E24, gleder seg til å få Ole Halvor Lindtveit Bergan med på laget. Foto: Angelica Carlstrøm

Han er ikke alene om å glede seg, forsikrer Fredrik Stave. Han er utviklingssjef hos E24.

– Det er akkurat slike folk vi ønsker oss i både E24 og Schibsted for øvrig, sier han.

– Det ser nok veldig lyst ut for Ole Halvor, uansett hvor han ender opp med karrieren sin, spår Stave.

Mange tyr til nødpass

Selv om du kan være heldig og skaffe deg en tidligere time på passkontoret, er det ikke nødvendigvis slik at problemet er løst om du har ferieplaner utenlands i nær framtid.

Det må nemlig beregnes lang ventetid før du har passet fysisk i hånda.

Politidirektoratet opplyser til TV 2 at produksjonstiden for pass allerede er på syv uker. Innen starten av juli kan ventetiden være så lang som ti uker for pass, og fire til seks uker for nasjonale ID-kort.

For mange blir nødpass som kun kan benyttes på én enkelt reise løsningen. En kjedelig tusenlapp å betale, når et vanlig pass koster 570 kroner for voksne.

Så langt i år har 3390 personer benyttet denne muligheten for å komme seg av sted, opplyser Politidirektoratet til NRK.