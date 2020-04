Økning for småjobber: Aldri hatt så stor pågang

Mange av nettstedene som formidler håndverkere opplever en eksplosiv interesse nå etter påske.

Forrige uke var den beste uka for Mitt Anbud siden de lanserte tjenesten i 2009 med over 7000 formidlinger. De har de siste to ukene hatt en økning på 58 prosent sammenlignet med de samme ukene i fjor.

– Det er enormt mange nordmenn som pusser opp eller bygger noe nytt nå, sier Håvard Bungum, daglig leder i Mitt Anbud.

– Hus og hage er spesielt populært, men det er vekst over hele linja, sier Bungum.

MERKER PÅGANGEN: Daglig leder i Mitt Anbud, Håvard Bungum. Foto: Mittanbud

Forbereder seg på hjemmesommer

Blant dem som kunne tenke seg å gjøre noe i hagen sin, er ekteparet Jenny Andriana Riis og Fredrik Riis fra Skien.

– Vi har holdt på med huset i noen år og vi har tenkt mye på hvordan vi vil ha det ute. Så nå er vi og innhenter tilbud på det, sier Fredrik Riis.

Trolig er forklaringen på hvorfor så mange ønsker å ordne i hagen nå, at man har mye tid til å planlegge og ikke minst se på det de har utsatt over lang tid. Mange forbereder seg også på en sommer hjemme.

– Hvis det blir en sommer hjemme, så vil man jo ha det fint rundt seg. Ha noe å pusle med, sier Jenny Riis.

Ekteparet Riis sammen med Roar Kjendalen i Grenland Hage & Landskap. Foto: Anne Lognvik / NRK

Hyret inn flere folk

Sammen med ekteparet står Roar Kjendalen, som er daglig leder i Grenland Hage & Landskap.

De har hatt en økning på rundt 30 prosent og har måttet ansatte nye folk for å håndtere alle oppdragene.

– Vi er registrert hos flere slike tjenester. De lesser oss ned med e-poster om dagen, sier Kjendalen.

– Bare fra den ene tjenesten fikk jeg over 50 forespørsler på én dag.