Nye regler: Slik unngår du å bli lurt under Black week

Den 1. oktober i år kom det nye regler for salgsmarkedsføring i Norge. Det skal sørge for at butikkene holder seg på matta når de oppgir før- og etterpris på salgsvarer.

Glade for gode tilbud

Venninnene Mathilde Kristiansen, Camilla Larsen og Julie Blådammen er på shopping i Porsgrunn.

De er blant annet ute etter klær og sminke på salg, og innrømmer at de lar seg lokke av litt ekstra gode tilbud denne uka.

De går likevel inn i butikkene med en viss skepsis.

– Jeg har hørt at noen setter opp prisene ganske mye like før det skal på salg, men jeg vet ikke om det stemmer, sier Larsen.

Camilla Larsen mistenker at enkelte butikker justerer prisene opp for deretter å kunne sette varene på salg. Det er i tilfelle ulovlig. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Blådammen tror mange av salgsvarene var på vei ut uansett.

– Jeg tror ofte det er ting butikkene vil bli kvitt som selges når det er salg, mener hun.

Strenge regler

Om jentene har rett i sine mistanker, kan butikkene bryte loven.

De har nemlig ikke anledning til å skru prisene opp og ned som de vil, om det deretter markedsføres som salg.

Det forteller Marit Evensen, underdirektør i Forbrukertilsynet, til NRK.

Marit Evensen, underdirektør i Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukertilsynet

– Du kan gjøre noen gode kjøp, men man skal også være litt obs på en del ting, råder hun.

– Man må passe på å ikke se seg helt blind på rabattene. Sjekk litt andre butikker også. Det er ikke sikkert varen er billigst i akkurat den butikken du oppsøker.

Reglene som nylig ble innført, skal gjøre det vanskeligere for butikkene å spekulere i justering av priser for å gjøre tilbudene mer fristende.

Før et salg annonseres, må den næringsdrivende undersøke egen prishistorikk for å finne ut hvilken pris som er den laveste anvendte prisen de siste 30 dagene.

– Å sette opp prisen den siste uka skal ikke lenger være mulig.

Det skal godt gjøres å ikke oppdage at det er Black week om dagen. Her fra Porsgrunn. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Hun understreker at de seriøse aktørene i Norge forsøker å gjøre ting riktig. De som blir tatt i juks, får svi.

– Vi kan ilegge bøter, noe vi også har gjort.

Budskap som «billigst», «rimeligst», «lavest pris» og lignende, er eksempler på billigstpåstander.

Næringsdrivende som benytter slike budskap i sin markedsføring må ifølge reglene kunne dokumentere at påstandene stemmer.

Evensens beste tips til forbrukerne under Black week, er å sjekke prishistorikken til produktene.

– Ikke la deg stresse. Det kan være andre salgsperioder som er like bra som den perioden vi er inne i nå, sier Evensen.

Mener prisene er satt opp

Bjørn Gaaserud prioriterer heller en kaffekopp og en prat med kompiser enn gode tilbud i butikkene.

Bjørn Gaaserud foretrekker å ta en kaffe med gutta, fremfor å fly etter de beste tilbudene. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

At prisene justeres i forkant av et varslet salg, er han imidlertid overbevist om.

– Prisene er satt opp. Så blir de kjørt ned. Om folk hadde sjekket prisene tidligere på året, så tror jeg de ville oppdaget at det ikke er så billig likevel.

Heike Leander Olaussen er enig.

– Jeg pleier å boikotte slike ting. Jeg synes det er så unødvendig, sier han.

Heiki Leander Olaussen bryr seg fint lite om Black week. Foto: Theo Aalsand Valen / NRK

– Om jeg kjøper meg en brus, så er det fordi jeg er tørst. Ikke fordi den er billig.