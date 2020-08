Allerede i 2018 viste statistikk fra SSB at Norge har noen av Europas eldste studenter. Hver fjerde norske student var mer enn 30 år. Kun Finland lå litt over. Det er grunn til å tro at gjennomsnittsalderen bare øker.

Aldri før har det vært flere søkere over 50 år til høyere utdanning enn i år. 2134 søknader lå på bordet ved årets opptak. Det er 23 prosent flere enn året før. Ikke alle fikk plass. Khrono.no har skrevet om årets opptak.

Det kan være grunn til å mistenke at koronautbruddet kan være en av årsakene til at voksne benytter anledningen til å skaffe seg mer kompetanse eller et nytt yrke.

Skifter beite

– Jeg har alltid elsket å skrive, forteller den nybakte studenten i Larvik.

Fra før har Loni Bjerkholt-Pedersen både en bachelor og flere årsstudier i både idrettsvitenskap, coaching, kosthold, ledelse og forfatterstudiet. Hun har vært PT, jobbet i Idrettsforbundet og drevet eget firma siden 2016.

Nå vil hun bli journalist.

Men hun skal bare være deltidsstudent. Litt jobbing blir det fortsatt, dessuten har hun et barn å ta seg av. Det er typisk voksne studenter at de er deltidsstudenter. De må også tjene penger til bolig og familie.

Nå blir det enklere, sier Henrik Asheim, minister for forskning og høyere utdanning.

Nye støtteordninger

Hvis du, som Bjerkholt-Pedersen, har passert 30 år og har barn under 16 år, har du fra i år mulighet til å søke om tilleggslån på inntil 150 00 kroner i året hvis du studerer på heltid. Deltidsstudenter kan søke på lån tilsvarende størrelsen på studiet. Du kan lese om tilleggslån her.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er ikke bare fornøyd med at norske studenter kommer sent i gang med studiene. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er fornøyd med at regjeringen har økt antall studieplasser. De har også gitt penger til studiestedene for å lage mer fleksible løsninger for voksne studenter og økt mulighetene for lån til voksne med barn.

Alt dette samtidig som han også ønsker seg flere yngre studenter som blir ferdige før de er 30 år.

Hvorfor så gamle?

Det kan være flere grunner til at Norge har eldre studenter enn andre land. Vi går på videregående til vi er 19 år, i andre land er de tidligere ferdig. Militærtjeneste og friår er ikke uvanlig før man blir student.

Norge har også ordninger som gjør det mulig å studere i voksen alder. Billige studier, studielån og ulike ordninger via Nav og arbeidsgivere kan også være forklaringer.

Bjerkholt-Pedersen er i hvert fall klar for ny kunnskap. Bøkene er innkjøpt, hun har sjekket høyskolens nettside. Drømmen er innen rekkevidde, føler hun.