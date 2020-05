Nettmøter kan spare samfunnet for millioner av kroner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Møtehverdagen min er litt mer ensom, men helt klart veldig effektiv, sier Terje Riis-Johansen (Sp).

Han sparer mye tid på reising nå. Det går kjapt fra møte til møte.

Bare forrige uke skulle fylkesordføreren i Vestfold og Telemark hatt tre av sine møter i Oslo. Det ville tatt to hele arbeidsdager.

– Da hadde jeg ikke klart å gjennomføre alle de andre møtene jeg skulle hatt. Nå har jeg i stedet hatt 20 møter på Teams.

Terje Riis-Johansen har hatt 20 digitale møter denne uka. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Gjelder ikke alle slags møter

Riis-Johansen er ikke i tvil om at flere politiske møter kan og bør holdes digitalt i framtida.

– Jeg håper at vi klarer å ta med oss noe av dette videre. Sånn sett kan vi effektivisere drifta, spare tid og drivstoff.

Han mener at flere styremøter, eller møter der deltakerne kommer raskt til konklusjoner, drar fordeler av at de ikke skjer fysisk.

– Det er unødvendig at folk skal sitte to timer i bil for å delta på slike møter. Nå går det kjapt, rett til saken og ferdig.

Men ikke alle møter egner seg like godt digitalt.

– Jeg synes fylkesting på Teams er veldig utfordrende og krevende.

– Vi mister en vesentlig del av samtalen, småpraten og prosessen fram til konklusjon. Det er viktig, understreker Riis-Johansen.

– Sparer millioner

– Det er nesten en tankevekker at vi ikke har gjort dette før. Nå har alle blitt tvunget til å passere en liten digital barriere.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal regne på hvor mye penger de sparer på reiseutgifter.

– Det er ingen tvil om at det er millionbeløp å spare når en tenker på hvor mye tid det går med til å flytte seg mellom møter.

– Taper mer

Maria Aasen-Svensrud fra Arbeiderpartiet har også spart inn noen timer med reising.

Hun mener likevel det er viktig å se på det totale regnskapet.

– Jeg tror det man taper i relasjoner til mennesker er verdt mer, enn det vi vinner i tid.

Maria Aasen-Svensrud i digitalt møte med Arbeiderpartiets justisfraksjon. Foto: Privat

Som stortingspolitiker er hun opptatt av å forstå menneskene hun er med på å lage lover og regler for.

– Det er verdifullt å møte folk ansikt til ansikt.

Men hun er ikke i tvil om at flere møter absolutt kan holdes digitalt.

Savner småprat

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud, har parkert bilen langs veien og gjør seg klar til å koble seg på et møte.

– Nå kan man kjapt hive seg på et møte, avslutte, og hive seg med i neste møte. Men vi mister den personlige kontakten, som jeg mener er viktig.

Bård Hoksrud fra Frp og gjør seg klar til digitalt møte langs veien. Foto: Privat

Han savner «small talk». Men han tror det er fordeler ved at møter holdes på digitale plattformer.

– Det er nok store summer å spare. Jeg tror vi kommer til å se mer bruk av elektroniske møter, også etter korona.

– Men det er ikke fornuftig å ta alle møter på denne måten.