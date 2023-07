Natt til 5. mai for et drøyt år siden ble Mary Johanne Nordby vekket av at noen dundret på inngangsdøra.

Kun iført tøfler og morgenkåpe kom hun seg raskt ut av tomannsboligen i Smidsrødveien på Nøtterøy.

– Det var utrolig dramatisk. Hele sameiet på nabotomta var overtent. En stund var det også fare for at brannen ville spre seg til min bolig, sier Nordby.

Få meter fra stuevinduene ruver fortsatt brannruinene, 14 måneder etter at Sameiet Ekenessundet ble slukt av flammene.

Mary Johanne Nordby (87) Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke blir ryddet. Det er en psykisk påkjenning å bli møtt av dette synet hver eneste dag, sukker den spreke 87-åringen.

– Ingen kan svare

Nabo Knut Uller har påtatt seg rollen som en slags talsmann for de nærmeste beboerne til branntomta.

– Jeg har vært i kontakt med Færder kommune, Gjensidige Forsikring og Vårdal Arkitekter som har fått i oppdrag å prosjektere et nybygg på eiendommen. Ingen kan svare på når branntomta blir ryddet, sier Uller.

Knut Uller har påtatt seg rollen som talsmann for naboene. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Torbjørn Fevang er styreleder i Sameiet Ekenessundet.

Han er blant beboerne i de ti brannherjede leilighetene som fortsatt har midlertidig bolig betalt av Gjensidige.

Fevang forklarer at forsikringsselskapet er ansvarlig for at eiendommen blir ryddet. Det er også de som har engasjert Vårdal Arkitekter for å prosjektere et nybygg på branntomta.

– Jeg forstår godt at naboene reagerer på at eiendommen ikke er ryddet, men det er ting på gang, sier Fevang.

Han har gjennom forsikringsselskapet blitt informert om at det er hyret inn et firma som snart skal starte opprydningsarbeidet på branntomta.

– Hva mener du med snart?

– Jeg fikk et inntrykk av at arbeidene skulle starte før sommeren, men nå er det kanskje utsatt på grunn av sommerferie, sier Fevang.

Mary Johanne Nordbys store ønske er at ruinene snart ryddes bort. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Nybygg klart i 2025

Han tilføyer at beboerne i sameiet har fått informasjon om at det nye leilighetsbygget i Smidsrudveien skal være innflyttingsklart i mai 2025.

– Vi har fått oppgitt en estimert byggeperiode på 18 månder, sier styrelederen.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige Forsikring er det foreløpig ikke gitt tillatelse til oppføring av et nytt bygg på branntomta.

– Når det gjelder oppføring av nytt bygg vil det naturligvis være en normal prosess hvor naboene skal få uttale seg om prosjektet. Meg bekjent er det ikke gitt igangsettingstillatelse for et nybygg ennå, sier Thoresen.

Naboene mener brannruinene forringer verdien på de omkringliggende boligene. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Starter rydding 1. august

Han uttrykker stor forståelse for at naboene til brannruinene reagerer på at eiendommen ikke er ryddet.

– Det er dessverre normalt at slike store saker tar noe tid. Det er også slik i dette tilfellet at eiendommen ligger nær vannet og det har dermed vært noen ekstraordinære forhold å ta hensyn til.

– Men når blir det ryddet opp?

– Jeg har fått vite at rivingstillatelse først ble gitt av kommunen i juni i år. Et firma er hyret inn og opprydningsarbeidene skal etter planen starte 1. august, sier Øystein Thoresen.

Leder Ingunn Mansås Kjærstad ved byggesaksavdelingen i Færder kommune er helt klar på at kommunen ikke har stukket kjepper i hjulene for rivingsarbeidet.

– Vi fikk først en søknad om riving og gjenoppbygging i ett. Den kunne vi ikke innvilge fordi det blant annet var en del uklarheter omkring grunnforholdene på eiendommen knyttet til nybygget, sier Kjærstad.

Rivingssøknad innvilget på dagen

Kommunen informerte da Vårdal Arkitekter AS om at de kunne dele opp søknaden, og på den måten utelukkende søke om riving.

– En slik søknad kunne vi innvilget veldig raskt, men det ønsket ikke søkeren, sier Kjærstad.

Da Vårdal Arkitekter omsider valgte å sende en søknad som kun omhandlet riving av brannruinene, ble søknaden innvilget samme dag. Nærmere bestemt 26. juni i år.

Mary Johanne Nordby sliter litt med å tro på at opprydningen etter sigende snart skal starte.

– Da får vi se, da.

– Det har vært så mye tull og rot, så dette tar jeg med en klype salt, sier hun.

Utsikten fra stuevinduet til Mary Johanne Nordby er alt annet enn idyllisk. Foto: Lars Tore Endresen / NRK