Person mistenkt etter storbrann på Nøtterøy

Natt til torsdag begynte det å brenne i et leilighetskompleks på Hjemseng på Nøtterøy. Ti leiligheter ble totalskadd.

Nå har politiet mistenkt én person etter brannen.

Personen skal avhøres så snart som mulig, sier Knut Erik Ågrav, leder av etterforskningsseksjonen i politiet i Tønsberg.

– Personen er mistenkt for en eller annen uaktsomhet i forbindelse med brannen, men er ikke pågrepet, sier Ågrav.

Mistet hjemmet

Flere vitner skal avhøres i løpet av torsdagen. Ågrav vil dermed ikke si noe om kjønn eller hvordan personen er tilknyttet stedet, for å unngå at vitnene blir påvirket.

Politiet har også en formening om hvor brannen har startet, men ønsker ikke gå ut med dette.

16 personer mistet hjemmet sitt i brannen. Ingen personer ble skadet.

Slik ser brantomta ut dagen etter det tok fyr. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

– Forferdelig

Ordfører Jon Sanness Andersen i Færder kommune sier beboerne skal få hjelp.

– Det er heldigvis ingen som er forulykket. Det er forferdelig for dem som har mista hjemmet sitt, sier Sannes Andersen.

Andersen sier de berørte er innlosjert på hotell og at kommunen har ansvar for å gi dem tak over hodet ved behov.

– De som ønsker det, får hjelp av kommunens kriseteam, sier Andersen.