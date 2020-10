Skipet hadde losset i Lagos, Nigeria, og var på vei mot Herøya i Porsgrunn for å laste flytende gjødsel.

Ti og et halvt døgn senere skulle de bunkre i Las Palmas, og skaffe nye forsyninger.

Det var der oppdagelsen ble gjort, av en losbåt tilhørende spanske myndigheter.

De fire mennene hadde gjemt seg i et lite hulrom der rorpinnen går videre opp i selve styremaskinen.

Her sitter mennene, opplyst av lyskastere fra en spansk båt ved ankomst Las Palmas. Foto: Privat

– Havet og selve propellen var rett under dem hele veien. Rommet kunne blitt fylt med vann. Det er en helt vanvittig ting å gjøre. De kunne lett ha druknet sier styreleder og majoritetsaksjonær i Champion Tankers, Karl L. Kvalheim.

Fikk ikke bli i Spania

Spanske myndigheter tok de fire i land, men ville på ingen måte beholde dem der.

De får rundt 200 illegale immigranter inn til Kanariøyene daglig.

Dermed fikk rederiet et problem.

Den norske båten fikk heller ikke reise videre, før det var tatt en beslutning om hva som skulle skje videre med mennene. En kostbar affære, som rederiet dekker.

– Spanske myndigheter vegret seg veldig. Vi lå der i to døgn før vi kom frem til en beslutning, sier Kvalheim.

Etter mye frem og tilbake, fikk rederiet bistand fra Utenriksdepartementet og Rederiforbundet.

De fire kunne bli med videre. Mennene fikk legetilsyn og mat, før turen gikk videre til Norge, nærmere bestemt Hærøya der de la til kai om morgenen 17. oktober.

De fire mennene ble overlevert til norske myndigheter ved ankomst Herøya i Porsgrunn. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– De fikk bo i lugarer om bord. Vi leide inn vakter for å ivareta mannskapets sikkerhet. Ved ankomst Herøya stod politiet på plass for å overta de fire mennene, bekrefter Kvalheim.

Han vet ikke hva som har skjedd med mennene i etterkant.

Politiets utlendingsenhet opplyser til NRK at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

– Trist

Kvalheim synes det er trist å se at mennesker tyr til så desperate løsninger i jakten på et bedre liv.

FARLIG: Karl L. Kvalheim i Champion Tankers sier mennene kunne ha druknet dersom rommet der de skjulte seg hadde blitt fylt med vann. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

– Det er triste historier å høre for oss som sitter trygt og godt her hjemme i vår egen stue.

Det er heller ikke første gang rederiet med hovedkontor i Bergen opplever blindpassasjerer.

– For noen år siden var det noen som snek seg inn på samme sted i et annet skip vi eier. De hadde med seg hammere de kunne lage lyd med, så de ble oppdaget på vei til Sør-Amerika, sier han.

Rederiet har et skip på vei til samme område nå, og vil sørge for at det sjekkes enda grundigere enn tidligere når de forlater Nigeria igjen.

Skipet ble liggende to dager ekstra i Las Palmas. Foto: Privat

– Dette er noe som skjer om natten. De må ha fått hjelp av en mindre båt. Det er umulig å komme på i fart, så de gjør det når skipet ligger stille, mener han.

Det norskeide skipet var på vei til Herøya for å hente flytende gjødning.

Skipet er forsikret i Gard forsikring i Arendal.

Selskapet bekrefter at de kjenner til hendelsen, men ønsker ikke å kommentere den videre gangen i saken.