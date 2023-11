Mannens liv sto ikke til å redde, opplyser politiet.

Den omkomne var den eneste registrerte beboeren i huset. Hans pårørende er varslet om dødsfallet.

– Det har hatt en tragisk utgang. Beboer i huset har omkommet, sier innsatsleder Sondre Dahl i Sør-Øst politidistrikt.

Ukjent årsak

Ifølge politiet var det forbipasserende som varslet nødetatene om brannen etter å ha sett røyk og flammer.

– De som ringte tok seg inn, men siden huset var fullt av røyk fikk de ikke gjort noe før brannvesenet kom.

Dahl sier at politiet foreløpig ikke vet noe om brannårsaken, men at de snakker med vitner og pårørende for å finne ut mer om hva som har skjedd.

Slukket raskt

Nødetatene fikk melding om brannen litt før klokken 05.30.

Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen og huset skal ikke ha fått store skader.

Innsatsleder Sondre Dahl sier politiet ikke mistenker at det har skjedd noe kriminelt.