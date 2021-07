Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I begynnelsen av juni skulle mannen egentlig vært på karantenehotell etter en utenlandsreise til et land utenfor Europa.

Likevel forlot han hotellet etter bare tre døgn, og var sosial i tiden han skulle vært i karantene.

Dette ble starten på det store smitteutbruddet av delta-viruset som pågikk i Færder og Tønsberg i juni, mener kommunen.

Nærmere 1000 personer var i karantene, og rundt 100 personer ble smittet. Utbruddet startet trolig etter en korkonsert på Nøtterøy kulturhus.

Kommunen anmeldte den unge mannen for brudd på karanteneplikten. Nå har han fått tilbud om en bot på 30.000 kroner, eller fengsel i 60 dager.

– Alvorlig sak

Grunnlaget for straffen er at mannen dro fra karantenehotellet for tidlig.

– Han forlot karantenehotellet i Oslo og tok toget hjem til Tønsberg, til tross for at han skulle vært i karantene mye lenger, sier etterforskningsleder Knut Erik Ågrav i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Han mener at saken er alvorlig.

– Vi er midt i en pandemi, og noe av forutsetningen er at man følger de reglene som er lagt.

Siden pandemiens start og frem til 12. mai i år, er til sammen 271 personer anmeldt for å ha brutt karantene eller isolasjonen de skulle ha vært i. Det viser tall NRK har fått fra politiet.

Den høyeste boten gitt ut på det tidspunktet var på 30 000 kroner.

Smittesporerne fant ham

ALVORLIG: Kommuneoverlege i Tønsberg, Per Kristian Opheim, ser alvorlig på denne saken. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Kommuneoverlege i Tønsberg, Per Kristian Opheim, er enig med Ågrav om at denne saken er alvorlig.

– Dette fikk veldig store konsekvenser for veldig mange.

Ifølge kommunen har smittesporerne flere ganger funnet veien tilbake til den unge mannen.

– Siden vi ikke har deltavarianten i området fra før, styrker det at smittesporingen vår er korrekt, sa Opheim til NRK da utbruddet pågikk.

I tillegg til at mange personer ble satt i karantene og smittet som følge av utbruddet, ble også gjenåpningsplanene fra trinn to til tre i Tønsberg og Færder utsatt.