Vestfoldbanen var stengt for togtrafikk mellom Stokke og Sandefjord, opplyser Bane Nor.

Like etter klokka 15 åpnet Bane Nor opp for trafikk igjen.

Reisende må fortsatt regne med forsinkelser.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med hendelsen, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Det skal ha vært store trafikale problemer som følge av ulykken.