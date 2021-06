Meldingen om hendelsen kom like før klokka 17 fredag ettermiddag.

Kvinnen som er knivstukket bor i en boligblokk på Kalstad i Kragerø. Det er uklart om knivstikkingen har skjedd inne i kvinnens bolig eller utenfor.

Politiet jobber ut i fra at de har et åsted innendør og et åsted ute.

– Det vi vet er at det skal være kritisk. Hva det innebærer kjenner vi ikke til. Hun er stukket med kniv i halsen, sier Eskil Hagen Olsen, oppdragsleder for politiet i Telemark.

Politiet fikk først opplyst at det var relasjon mellom de to kvinnene, men så viste det seg at det ikke er tilfelle.

De to bor i nærheten av hverandre på Kalstad.

– Vi har ingen opplysninger om hva som kan ha skjedd i forkant her, sier Olsen.

Politiet har ingen oversikt over hvem som kan ha sett hendelsen, men sier at det er mange folk i området nå. Politiet har folk ute som foretar avhør.

Krimteknikere er på vei for å gjøre undersøkelser som vil pågå utover kvelden.

Kommunens kriseteam er kalt ut for å ivareta folk som bor der og er tilstede.