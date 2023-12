– Det går ikke an. Dette er jo helt vilt, utbryter tobarnsmoren fra Vear utenfor Tønsberg når NRK tar kontakt.

Mari Billing-Sivertsen og mannen Andreas fikk lettere sjokk da de skulle bestille billetter til årets utgave av Putti Plutti Pott i Oslo Spektrum.

– Jeg trodde nesten ikke det jeg hørte da mannen min fortalte at vi også måtte betale full pris for Adam, sier hun og sikter til sønnen på snart tre måneder.

Familien Billing-Sivertsen er klare for julefeiring. Foto: Privat

Familietradisjon

For Billing-Sivertsen vekker den tradisjonsrike juleforestillingen gode barndomsminner.

– Mamma pleide å ta med lillebroren min og meg på dette stykket før jul da vi var små. Broren min og jeg har også vært på audition for å få være med på scenen i denne forestillingen.

Billettene ble bestilt via tjenesten Ticketmaster som selger billetter til en rekke idretts- og kulturarrangementer.

– Vi tok kontakt med Ticketmaster da vi ikke kunne forstå at billettprisen på 495 kroner også skulle gjelde for spedbarn. De henviste oss bare videre til arrangøren Oslo Spektrum Arena, sier Billing-Sivertsen.

Avgifter på 35 til 40 kroner per billett er innbakt i prisen.

Mari Billing-Sivertsen og sønnen Adam på snart tre måneder. Foto: Privat

20. november sendte Billing-Sivertsen e-post til Oslo Spektrum Arena AS for å høre om det virkelig var riktig at hun må betale full billettpris for sin snart tre måneder gamle sønn.

Tyst fra Spektrum

– Datteren vår på 2,5 år skjønner jeg selvfølgelig at skal ha egen billett, men han på kun 2,5 måneder må vel ikke ha egen billett? Han får jo ikke med seg noen ting og han ligger bare i bæresele på brystet mitt og sover gjennom hele forestillingen, skrev hun i mailen.

Det korte svaret fra Oslo Spektrum Arena AS var krystallklart:

– Hei hei. Jeg er lei for det, men din sønn må nok ha billett han også.

NRK var søndag i kontakt med resepsjonen i Oslo Spektrum. Der ble vi henvist videre til daglig leder Per-Ole Moen.

NRK har søndag forsøkt å få kontakt med Moen på telefon og SMS uten å lykkes.

Massiv støtte i sosiale medier

Ettersom datteren Saga selvsagt også vil være med på juleforestillingen lørdag 16. desember, ble det altså nærmere 2000 kroner i billettutgifter for den lille familien.

Tobarnsmoren stusser over at Oslo Spektrum slipper barn under to år gratis inn på showet Disney on ice, mens det altså kreves full pris av alle på Putti Plutti Pott.

– Det er det mange andre som ikke skjønner noe av heller, sier Billing-Sivertsen, som har fått massiv støtte og en rekke reaksjoner etter at hun delte et innlegg om billettprisene på Facebook og Instagram.