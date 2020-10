Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronapandemien fører ikke bare med seg negative endringer. Noe er også blitt bedre i samfunnet vårt.

Blant annet når det kommer til køkultur og tålmodighet, sier skikk og bruk-ekspert Reidar Helliesen.

– Mitt klare inntrykk er at folk flest er blitt flinkere til å stå i kø. Mye skyldes nok at vi får så mange påminnelser om hvordan vi skal oppføre oss. Det er plakater og klistremerker over alt.

Reidar Helliesen håper og tror at den nye køkulturen i Norge vil vare – også etter at koronatiden er over. Foto: Eivind Eriksen / NRK

– Som natt og dag

NRK har vært i kontakt med ansatte i flere butikker, skoler og museer.

Alle forteller at køkulturen før og etter korona er som natt og dag, selv om det selvsagt finnes noen unntak.

Hadeland Glassverk på Jevnaker har hatt titusenvis av besøkende i sommer. Markedssjefen der sier at de aller fleste respekterer køreglene.

– Vi har hatt dager hvor besøkende har stått halvannen time i kø og likevel har det gått bra. Folk er mer tålmodige og beregner mer tid, sier markedssjef Caroline Francke Berg.

– Det må likevel nevnes at vi har hatt egne vakter. Det har sklidd ut, men ved å klappe i hendene og gi enkle beskjeder, har folk skjerpet seg.

Kantinesjef: – Alt er endret

Gina Strømmen driver kantina ved Skogmo videregående skole i Skien.

De har over tusen elever og er vant til trengsel i lunsjen, men nå har alt endret seg.

– Før stod de skulder ved skulder og nesten oppå hverandre, men nå respekterer elevene å bli sluppet inn i puljer, sier Strømmen.

Medina Dalip, Divora Kbron og Nina Haug er alle elever ved Skogmo videregående skole i Skien. De synes det er bedre å stå i kø nå enn før. Foto: Britt Boyesen / NRK

Gjør oss til hyggeligere mennesker

Skikk og bruk-ekspert Reidar Helliesen trekker også fram at koronareglene har gjort oss mer vennlige. Han tror på varig endring.

– Den nye køkulturen skaper mer rettferdighet, og jeg synes folk er snillere med hverandre. Det gjør noe med harmonien i kroppen vår.

Helliesen mener nordmenn både er blitt lydigere og mer tålmodige.

– Vi oppfører oss rett og slett bedre og har lavere puls. Unntaket må være vinmonopolkøen fredag ettermiddag, legger Helliesen til.