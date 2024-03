- Hedrum kirke, en av Norges eldste, har fått en ny kirkeklokke sponset av Riksantikvaren for å skåne den eldste klokken for slitasje.

- Den nye klokken, som veier 240 kilo, ble støpt ved Olsen-Nauen klokkestøperi i Tønsberg, Norges eneste gjenværende firma som holder på med dette.

- Da klokka skulle henges opp, viste det seg at den ga tonen c i stedet for den forventede tonen ciss, noe som er uforklarlig i kirkeklokkesammenheng.

- Fagfolkene ved klokkestøperiet, som har holdt på i 180 år, har aldri opplevd noe lignende og finner ingen fysiske forklaringer på dette.

- Selv om tonen ikke ble som ønsket, klager ikke sognepresten og menighetsrådet, da den nye klokken klinger godt sammen med de to eldre klokkene.

