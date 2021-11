– Så langt i år har Tønsberg fått 740 flere innbyggere. Det er en vekst som er tre ganger høyere enn landsgjennomsnittet, konstaterer kommunedirektøren og er mer enn litt fornøyd.

GLAD: Kommunedirektør Egil Johansen er svært fornøyd med å ha fått mange nye innbyggere. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Og flere kan det bli.

Derfor smiler han fra øre til øre. Nå kan Egil Johansen legge fram et budsjett som er 30 millioner kroner høyere enn planlagt.

Prøvebodde i kommunen

Tønsberg har gjort mye for å lokke til seg innbyggere. Blant annet har folk fått lov til å prøvebo i kommunen.

Med familien Olsen Melkild ble det full klaff.

FAMILIEN OLSEN MELKILD: Remi, Marcus og Jill angrer ikke på flyttingen. Storesøster var ikke til stede da NRK kom på besøk. Foto: Philip Hofgaard

De testet Tønsberglivet en langhelg i 2018. Nå har de flyttet fra Tromsø og trives godt.

– Her er det jo sommer! slår mor Jill fast. Sønnen Marcus har nesten bodd i vannet siden de kom flyttende. Fiske krabber og bade samtidig er helt topp.

For far i huset var det de lave boligprisene som avgjorde.

– Det er omtrent halv pris i forhold til Tromsø, sier Remi Olsen Melkild.

Nå har den sterke tilflyttingen til Tønsberg gjort noe med prisene. I september meldte Eiendom Norge at Tønsberg og nabokommunen Færder hadde en prisstigning på boliger på 3,8 prosent. Det var høyest i hele landet.

Ikke typisk

Familien Olsen Melkild består av to voksne og to barn. Kommunedirektør Egil Johansen sier de fleste kommer uten barn. For elevtallet vokser ikke like mye som innbyggertallet.

Men alle er velkomne. Særlig de som kan bidra med skattepenger til en slunken kommunekasse. I familien Melkilds vennekrets er det flere som har gjort som dem.

Mor Jill har lengtet sørover i 12 år.

– Du ser bilder på sosiale medier av folk som er på stranda og bader hele sommeren. Det kunne vi kanskje gjøre to ganger i året i Tromsø. Med våtdrakt, forteller hun.

Kan satse i kommunen

Det er bare ett år siden Tønsberg kommune måtte gå til drastiske kutt og lage en spareplan. Målet er mindre gjeld og mer handlingsrom fra 2024.

Nå kommer innflytterne som et gledelig resultat av langsiktig jobbing.

SUKSESS: Charlotte Svensen i Tønsberg-livet har hatt over 100 som har testet livet i Tønsberg. For en kveld eller for en helg. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Omdømme- og kommunikasjonssjef i selskapet Tønsberg-livet, Charlotte Svensen, har jobbet med å få folk til Tønsberg i nesten 5 år. Selskapet er eid av kommunen og næringslivet sammen. Å prøvebo er ett av deres prosjekter som har lyktes, forteller Svensen.

– Vi har ikke full oversikt over hvor mange, men vi har stadig fått meldinger fra folk som har prøvebodd og som forteller at de nå har flyttet hit.

30 millioner kroner ekstra betyr mye for kommunens politikere når de skal vedta budsjettet for neste år.

Kommunedirektøren gir med et smil en kort ønskeliste:

Mer til eldreomsorg

Flere lærere i skolen

Det føles tydeligvis godt å prioritere opp og ikke bare kutte ned.