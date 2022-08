Englands hovedtrener Sarina Wiegman får mye av æren for at laget gikk til topps i EM i fotball.

Hun står i spissen for en rekke kvinnelige trenere som har dominert mesterskapet.

– I semifinalen hadde tre av fire lag kvinnelige trenere. De er dyktige og de lykkes. Ingenting er gøyere enn det, Melissa Wiik-Kovacs.

Hun er tidligere trener for Sandefjord Fotball Kvinner, og deltar i prosjektet «Kvinnelige topptrenere».

INSPIRERT: Det er inspirerende å se suksessen til de kvinnelige trenerne i EM, synes fotballtrener og tidligere landslagsspiller Melissa Wiik-Kovacs. Foto: NRK/Julia Marie Naglestad

Kun sju av hundre

Wiik-Kovacs ønsker seg flere kvinnelige trenere i norsk toppfotball.

– Det er mange bra kvinner som har potensial til å bli trenere. Men så må klubber tørre å satse på dem. For kvinner er kanskje ikke like pågående til å søke disse stillingene, sier Wiik-Kovacs.

– Det er lettere for dem hvis de blir håndplukket.

På de tre øverste nivåene i kvinnefotballen i Norge er det 100 lag. Kun sju av disse har kvinnelig hovedtrener, viser tall fra Norges Fotballforbund (NFF).

Grafikk: Henrik Bøe / NRK

En jobb å gjøre

Camilla Akerholt Eid er hovedtrener for Nanset Kvinner i 2. divisjon, som for tida er det høyeste nivået med kvinnelige hovedtrenere i Norge.

Kvinnene er i klart mindretall også på breddenivå.

– Det er ingen negative sider ved det å være kvinnelig hovedtrener verken i kvinne- eller herrefotballen. Treneryrket handler i stor grad om lederskap og å være god på å bygge relasjoner. Det har ingenting med kjønn å gjøre, sier Akerholt Eid, som også er med i fotballforbundets prosjekt med kvinnelige topptrenere.

EN AV FÅ: Camilla Akerholt Eid er hovedtrener for Nanset Kvinner. Hun er en av få kvinnelige hovedtrenere i de tre øverste divisjonene i damefotballen. Foto: Mads Thygesen / NRK

– Det bør gjøres litt mer status for kvinner å gå trenerveien etter spillerkarrieren. Der er det en jobb å gjøre. Vi har mye ressurser i tidligere toppspillere som man bør klare å lose inn i treneryrket, mener hun.

Samtidig er hun klar på at Norges Fotballforbund og mannlige trenere ikke kan ta all skyld for at kvinner er i mindretall på trenersiden.

– Jenter må også tørre å vise seg fram, sier Eid.

Prosjekt skal evalueres

Johnny Gallefoss, avdelingsleder for topptrenerutdanningen i NFF, ønsker seg flere kvinnelige trenere på toppnivå.

– Det er for meg litt utrolig at det ikke er en eneste kvinnelig hovedtrener i Toppserien. Det er veldig synd og bør ikke være sånn.

– Hvilke konkrete tiltak gjør NFF for å fremme kvinnelige hovedtrenere?

– Jeg kjenner best til tiltakene på toppnivå. Utdannelsen og jobben NFF gjør inn mot toppklubbene i Norge. I tillegg til prosjektet «Kvinnelige topptrenere». Nå skal det evalueres og da kan vi finne svar på hva som gir resultat og effekt.

Flere menn å velge mellom

LSK Kvinner har hatt flere kvinnelige trenere.

Deres tidligere hovedtrener Hege Riise er en av favorittene når en ny landslagstrener for Norge skal ansettes denne uka.

Daglig leder i Lillestrøm, Stein Ellingsen, sier det å ansette kvinnelige hovedtrenere ligger naturlig for dem, selv om de i dag har en mannlig hovedtrener i Knut Slatleim.

– Vi har hatt god erfaring med kvinnelige hovedtrenere, derfor står det høyt på ønskelisten når vi en gang i fremtiden skal ansette en ny hovedtrener, sier han.

– Hvis man skal ansatte en kvinnelig hovedtrener, er det for få å velge mellom?

– Nei, det er det vel ikke. Men det er vesentlig flere menn å velge mellom, og mer vil jeg ikke si om den saken, sier Ellingsen.